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「民族風·兩岸情」聯歡晚會 兩地青年齊聚飆歌展丰采

2019-12-19 01:12聯合報 大陸新聞中心／綜合報導

第八屆兩岸族韻喜福匯暨2019「民族風·兩岸情」聯歡晚會上，兩岸民族歌手合唱創作...
第八屆兩岸族韻喜福匯暨2019「民族風·兩岸情」聯歡晚會上，兩岸民族歌手合唱創作歌曲。前右為台灣阿美族的楊品驊，左為侗族的王馨。 圖／楊品驊工作室提供
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北京市台灣同胞聯誼會主辦的第八屆兩岸族韻喜福匯暨2019「民族風·兩岸情」聯歡晚會，17日晚在京舉行。

晚會上，侗族少年唱響激昂的《侗族大歌》，太魯閣小夥輕吟《懷念故鄉》，藏族青年舞動《翔雲》，阿美人樂團奏響《一想到你呀》……歡聚一堂的兩岸少數民族青年盡情展現丰采，在文化交流中增進彼此了解。

第二次來到這個舞台的台灣阿美歌手楊品驊認為，兩岸少數民族文化內容豐富、值得深挖。每次活動都推陳出新，讓他有不同收穫，「兩岸音樂人在這個舞台上可以相互借鑒學習，本次與大陸侗族歌手合唱魯凱歌曲就是一種新的嘗試。」

「大陸少數民族的表演很吸引我，《歡樂的那達慕》合唱很特別，有雄壯威武的感覺，跟我們太魯閣人唱歌時凶猛彪悍的聲音很像。」台灣太魯閣表演者伊祭·達道說。

北京市台聯黨組書記王蘭棟表示，兩岸族韻喜福匯暨「民族風·兩岸情」聯歡晚會自創辦以來，始終堅持以「兩岸一家親」理念為核心內涵，通過「搭平台、建渠道、交朋友、促合作」的工作方式，為兩岸少數民族同胞搭建交流互動平台，不斷深化民族共識與文化共識，樹立文化自信與民族自信，促進兩岸同胞的心靈契合。

兩岸族韻喜福匯暨「民族風·兩岸情」聯歡晚會此前已在京台兩地成功舉辦七屆，累計參與者達3萬人次。

太魯閣北京青年

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