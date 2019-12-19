中國西北首條環形鐵路網打通

隨著肅北至馬海區段通車，敦煌鐵路全線開通運營，中國西北地區形成首條環形鐵路網。

新華社報導，敦煌鐵路位於青海省海西蒙古族藏族自治州和甘肅省酒泉市境內，北起蘭新鐵路柳溝站，經敦煌、阿克塞、肅北，穿越祁連山脈進入青海省，沿馬海、大柴旦，引入青藏鐵路西格段飲馬峽站，線路全長671公里。敦煌鐵路為國鐵I級電氣化單線鐵路，預留複線條件，線路設計速度為每小時120公里，牽引質量4000噸，遠期運輸能力將達到貨運每年3600萬噸。

敦煌鐵路包括此前已開通的柳溝至敦煌、敦煌至肅北、馬海至飲馬峽區段和此次新開通的肅北至馬海區段。此次開通的肅北至馬海區段全長173公里，於2013年4月開工建設，新建水壩河、黑石溝、長草溝、當金山、蘇幹湖、塞什騰山6座車站。

敦煌鐵路是青藏鐵路與蘭新鐵路兩大鐵路幹線的重要連接線，將與蘭青鐵路、蘭新鐵路、青藏鐵路串聯成中國西北地區的首條環形鐵路網，與格庫鐵路相交匯成為西北通向中亞的第二條國際大通道，串起新疆、甘肅、青海、西藏四省區，填補了這一區域的路網空白，徹底改變了新疆、西藏乃至中亞國家之間鐵路運輸迂迴繞行的歷史，新疆和西藏之間運輸距離將縮短1100公里，省時近10小時，極大方便了沿線人民群眾出行。