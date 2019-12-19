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廣角鏡／故宮角樓 紫檀木雕的

2019-12-19 01:17聯合報 中新社

18日，中國紫檀博物館橫琴分館在珠海橫琴舉行啟幕儀式，並正式對公眾開放。

圖為現場展出的由紫檀木雕刻而成的故宮角樓模型。 中新社
圖為現場展出的由紫檀木雕刻而成的故宮角樓模型。 中新社
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