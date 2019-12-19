雲台學子比創意 交流勝賽績

第二屆雲台青年學生創新創業邀請賽總決賽17日在雲南師範大學舉行，來自雲南、台灣兩地19所高校的20支隊伍展開角逐，人工智能、旅遊文化等領域，成為兩岸學子聚焦的熱點。

中新社報導，此次邀請賽只設創意組比賽，在雲台兩地同時舉行初賽後，來自雲南大學、昆明理工大學、雲南師範大學、雲南農業大學、雲南財經大學等十所雲南高校，以及輔仁大學、台北科技大學、銘傳大學等九所台灣高校，共計20個項目脫穎而出，進入決賽。

此次進入決賽的項目涉及生物醫藥和大健康、旅遊文化、服裝設計、特色農業、先進裝備製造、環保、人工智能等領域，有創意更有完善的組織架構、銷售方案等。「台灣學生的項目普遍成本小，更側重文化創意；大陸學生的項目規模大，更具商業可行性。」

台灣方負責人、銘傳大學教授張平吾稱，兩岸青年的創意項目互補性較強。希望大家能常來常往，加強了解。

來自台灣的陳玟伃、周清欽、蔡易達，專門為雲南旅遊打造一款集資訊、消費等功能為一體的創意產品「雲游」。他們表示，相比賽績，更看重交流。

「大陸學生的執行力、對扶貧等領域的關注及項目的多元化，都給我留下深刻印象。」周清欽說，大陸市場廣闊，會找機會來大陸發展。

西南林業大學參賽代表劉蘭蘭稱，通過此次比賽，她感受到兩岸青年對創新創業的熱情，和台灣學生交流，收穫滿滿。希望大家一起努力，共同進步。

經過激烈角逐後，雲南師範大學的雲嶺水果笋項目、輔仁大學的ABBY-RED項目、銘傳大學的天波妙音項目分獲一等獎。