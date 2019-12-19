都江堰修築者李冰 籍貫是什邡

學者研究考證，主持修建都江堰的李冰，籍貫就在四川德陽什邡；圖為位於什邡的李冰陵園。 圖／本報四川德陽傳真 分享 facebook 位於成都平原上的都江堰，是全世界迄今為止年代最久、唯一留存、仍在使用、以無壩引水為特徵的宏大水利工程，兩千多年來一直灌溉著「天府之國」。主持修建都江堰的李冰聲名遠播，但這位戰國時期著名水利家的籍貫，一直沒有定論。近日，數十名專家學者齊聚四川德陽的什邡市，有學者指出，李冰的籍貫就在什邡，而且還可能是氐族部落的人。

西華大學副教授、四川省李冰研究會副秘書長李釗介紹，關於李冰的籍貫有三種說法，其中流傳最廣、影響力最大的，就是蜀人說。什邡市博物館館長楊劍也表示，任乃強、王家祐等先生均認為李冰就是蜀本地人，因李冰熟悉蜀人的宗教觀念和當地的水利交通、鹽鐵物產等，並肯定其埋葬於什邡。王家祐在「李冰導洛卒於什邡」一文中指出「李冰是生於斯，而又殉職於斯，所以歸葬於章山，是符合當時習俗的。」

根據多年研究，楊劍進一步提出了李冰有可能是什邡人觀點。如「蜀王本紀」提到李冰所說的「魂歸天彭闕」，「闕」就是羌氐族原來聚居過的山谷口，依「天彭門」回歸什邡是自然的事，所以後來才有「羽化傳說」等。

什邡當地學者郭輝圖則從李冰的姓名提出了看法。東漢許慎「說文·氏部」記載：「氏，巴蜀名山岸脅之旁箸欲落墮者曰氏。」而與「氏」最相似和相近的字是「氐族」之「氐」，氐字的音義可能構成了「李」的來源和初原狀態。而「冰」的原型為「仌」，就是理水、治水之意；因此，「氐仌」即「氐之理水人」，或曰「氐族水工」。