小三通白沙─黃岐航線 客流量新高

小三通白沙─黃岐航線今年截至11月進出客流量4萬9647人次，創下開航以來新高，年底更上看破5萬人次。不過小三通陸客人數大約只有本國遊客一半。

連江縣港務處資料統計，今年1至11月小三通黃岐航線出境人數2萬5514人次（本國1萬6979人，大陸籍8529人，外國6人），入境2萬4133人次（本國1萬5367人、大陸籍8760人，外國6人），入出境總計4萬9647人次，是自104年開航以來人數最多的一年。

不只今年，106年、107年國人搭乘小三通黃岐航線人數，幾乎都是大陸籍旅客的2倍，兩地旅遊不對等的關係，成為地方民意代表關切重點。