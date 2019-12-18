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7歲男童遭母親長期家暴 滿身傷卻說：她又不是故意的

2019-12-18 21:19聯合新聞網 綜合報導

7歲男童長期被媽媽家暴，事件曝光卻還維護她表示「她又不是故意的」。圖擷自梨視頻
7歲男童長期被媽媽家暴，事件曝光卻還維護她表示「她又不是故意的」。圖擷自梨視頻
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每個孩子都是家長的心頭肉，如果受傷了肯定會非常捨不得。不過日前大陸卻有一名7歲男童長期被媽媽家暴，身上布滿大大小小新舊的傷痕，日前男童媽媽已經被拘留，他也被相關單位安置，但即使男童被施暴還是表示，「哪怕被打，還是想和媽媽在一起」，讓人非常心疼。

綜合陸媒報導，大陸陝西西安一名7歲男童被媽媽長期家暴，據了解男童父母離婚後由20多歲的媽媽獨自帶著他生活，但由於媽媽脾氣暴躁，只要心情不好就會用電線、刀具等物品打他拿他出氣。

今年11月初男童因為胸口有道很深的刀傷而被送醫，到醫院急救時醫生發現他身上滿是傷痕事件才曝光，不過男童雖然遭受到長期的虐待，卻還是很維護媽媽，他認為媽媽會生氣都是自己的錯，事後警方介入調查，仍將男童媽媽逮捕並將男童安置。

即使男童遭受家暴，但心裡卻還是一直想念著媽媽並且表示，「想媽媽，哪怕她打我，我也願意待在她身邊」、「打就打唄，要不然我就沒有媽媽了」，他更提到，「我媽又不是故意的，她平常拿刀打我，就不小心拿刀劃了一下」，讓人非常不捨。

日前西安市救助管理站的副主任表示，男童由於長期遭受暴力對待，所以不太會和其他孩子相處，總認為用拳頭就能解決問題。影片曝光後網友們紛紛留言表示，「可憐的孩子」、「都是天下父母心，怎麼下得了手」、「孩子對父母的愛才是無私的」、「心疼這個小孩」、「在自己想得到的母愛面前甘願卑微」。

男童表示，「哪怕她打我，我也願意待在她身邊、打就打唄，要不然我就沒有媽媽了」。圖...
男童表示，「哪怕她打我，我也願意待在她身邊、打就打唄，要不然我就沒有媽媽了」。圖擷自梨視頻
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家暴離婚

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