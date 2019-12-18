大陸軌道交通列車 首度成功進軍菲律賓

大陸軌道交通設備持續成功打進國際市場，據中新網報導，菲律賓交通部長杜迦德（Arthur Tugade）與中國中車株洲電力機車有限公司總經理傅成駿，18日在馬尼拉共同見證中國中車株洲電力機車有限公司（簡稱「中車株機公司」）與菲律賓國家鐵路公司簽訂3列內燃動車組供貨合同，這是中國動車組首次出口菲律賓。

報導稱，杜迦德在簽約現場對媒體表示，「這個項目將使得菲律賓第一次擁有帶商務座、一、二等座的動車組，菲律賓國鐵路將因此駛入標準軌時代。中國的動車技術全球聞名，我們非常期待這個內燃動車組早日奔跑在菲律賓的軌道上。」

根據合同，該項目3列車計畫於2021年7月交車，屆時菲律賓國家鐵路公司將首次運營標準軌鐵路車輛。

中車株機公司產品研發中心副總監周安德表示，該動車組設計時速120公里，採用3節編組，設商務座、一等座、二等座車廂各一節，共有168個座位。其座椅設計滿足人機工程學相關要求，座位種類配置豐富，在滿足乘客舒適性的同時可兼顧大運力需求。

傅成駿致辭表示，菲律賓「大建特建」計畫，與中國「一帶一路」倡議高度契合。作為「大建特建」計畫的重要內容，該項目不僅有助提升菲律賓國家鐵路公司客運能力，也有助加深兩國合作，實現互利共贏，助推「一帶一路」建設。

傅成駿稱，中車株機公司將嚴格遵照國際標準，為菲律賓打造一款安全可靠、高端大氣、節能環保的內燃動車組；期望以此項目為起點，深度參與菲律賓的鐵路運輸和城市公共交通建設，為當地提供軌道交通系統解決方案。

中新網報導，自1997年起，中車株機公司就開始走向全球，50個軌道交通裝備項目（涵蓋機車、動車組、城軌車輛、軌道工程車、現代電車等產品和相關維保服務）先後服務於新加坡、土耳其、馬來西亞、南非、捷克、德國、澳洲、巴西、墨西哥等20多個國家和地區。