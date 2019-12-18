蘇州女研究生被騙311萬不報案：我怎麼可能被騙

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蘇州一女子遭遇電信詐騙，給對方轉帳78筆，被騙311萬元（人民幣，下同，約44萬美元）。民警多次電話以及上門，但女子堅稱沒有接到詐騙電話，甚至對民警三番四次「打擾」感到不滿。

最後民警找到她單位，該女子終於承認被騙，但是不願報案，單位領導急了：「你腦子進水了啊！你這研究生研究的什麼東西！」該女子的丈夫對此事毫不知情，趕來後為了安撫她，並未多加責怪，表示人沒事就行，以後努力掙錢，先把房子抵押了貸款給同事還錢。

綜合媒體報導，蘇州市公安局反詐中心監測到一女子短期多次將大量金額匯入多個可疑帳戶，民警打電話聯繫該女士，對方卻堅稱沒被騙。女子稱自己在做投資，沒有接到任何詐騙電話。

此後幾天，警方後台監測到女子仍在不停給可疑帳戶匯款，便致電女子。女子說：「我做投資的怎麼可能被騙，並且我被騙了肯定第一時間要報警的呀。」被問到向單位同事借錢，女子回答，是因為弟弟訂了一套房，要給弟弟用的。

最後，警方找上女子單位的領導，女子終於承認被騙了。經警方統計， 她一共向對方的指定帳戶轉了78筆，總計金額311萬餘元。

有網友說，「不報警是因為被騙了那麼多，她也覺得不好意思吧」，還有網友說，「網絡電信詐騙何其凶猛，你以為只有老人容易受騙？」