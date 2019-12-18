親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
香港反送中抗爭
兩岸要聞
大陸傳真
翻牆來尋奇
陸港經貿

當年稱「命夠硬、沒失敗過」 10年後張綱維為何淪落至此

蘇州女研究生被騙311萬不報案：我怎麼可能被騙

2019-12-18 16:18世界日報 中國新聞組／北京18日電

來源：YouTube

蘇州一女子遭遇電信詐騙，給對方轉帳78筆，被騙311萬元（人民幣，下同，約44萬美元）。民警多次電話以及上門，但女子堅稱沒有接到詐騙電話，甚至對民警三番四次「打擾」感到不滿。

最後民警找到她單位，該女子終於承認被騙，但是不願報案，單位領導急了：「你腦子進水了啊！你這研究生研究的什麼東西！」該女子的丈夫對此事毫不知情，趕來後為了安撫她，並未多加責怪，表示人沒事就行，以後努力掙錢，先把房子抵押了貸款給同事還錢。

綜合媒體報導，蘇州市公安局反詐中心監測到一女子短期多次將大量金額匯入多個可疑帳戶，民警打電話聯繫該女士，對方卻堅稱沒被騙。女子稱自己在做投資，沒有接到任何詐騙電話。

此後幾天，警方後台監測到女子仍在不停給可疑帳戶匯款，便致電女子。女子說：「我做投資的怎麼可能被騙，並且我被騙了肯定第一時間要報警的呀。」被問到向單位同事借錢，女子回答，是因為弟弟訂了一套房，要給弟弟用的。

最後，警方找上女子單位的領導，女子終於承認被騙了。經警方統計， 她一共向對方的指定帳戶轉了78筆，總計金額311萬餘元。

有網友說，「不報警是因為被騙了那麼多，她也覺得不好意思吧」，還有網友說，「網絡電信詐騙何其凶猛，你以為只有老人容易受騙？」

女研究生被騙311萬不報案：我怎麼可能被騙，領導卻急了：妳腦子進水了啊 翻攝自影...
女研究生被騙311萬不報案：我怎麼可能被騙，領導卻急了：妳腦子進水了啊 翻攝自影片
分享

電信詐騙

延伸閱讀

藍天持續活化資產 估2020有百億規模

渣打推出轉帳不用離開聊天軟體 全台首創上線

貴州出現紫禁城 「山寨建築」令人驚嘆！ 大陸...

人行數位貨幣試點 挑中深圳、蘇州

【2020總統立委大選】深度選情分析、即時開票數據下載搶先看→

相關新聞

為酒後摔傷男子施救 女醫生竟遭對方鹹豬手施襲

2019-12-18 15:08

「反向春運」機票低至一八折 比高鐵還便宜

2019-12-18 14:22

長髮美女考碩士在廁所旁讀書 稱提神醒腦

2019-12-18 14:55

留鬚交女友 男老總竟是女通緝犯

2019-12-18 16:16

不孝男賭掉上海4套房還害母親坐牢 父自殺：兒子坑死我

2019-12-18 16:14

亞成體野生大熊貓雙胞胎 四川臥龍首次拍到

2019-12-18 14:26

陳雨菲首奪「世界球后」 下個目標東京奧運會金牌

2019-12-18 11:57

醉後躺陪酒女大腿 福州市村官遭停職

2019-12-18 11:57

341萬人！2020年報考陸碩士人數再創新高

2019-12-18 10:49

大連首屆文創大賽選出城市LOGO 沒想到抄襲迪士尼

2019-12-18 10:25

大興安嶺雪地驚見火狐狸？原來是「P」圖

2019-12-18 10:06

生命奇蹟 四川礦災13人井下受困86小時清晨全生還

2019-12-18 10:05

父贈「深海能量石」女流鼻血3個月 過海關驚揭核輻射超標112倍

2019-12-18 09:42

廣東陽江／古法製豆豉 傳香千年

2019-12-18 02:42

廣東陽江／中國第一刀 工藝精湛

2019-12-18 02:40

廣東陽江／特色美食瑪仔 入口鮮味撲鼻

2019-12-18 02:36

廣東陽江／崆峒岩 尋訪仙境

2019-12-18 02:32

長三角鐵路載客 今年破7億人次

2019-12-18 00:14

京瀋高鐵貫通 北京-瀋陽2.5小時

2019-12-18 00:14

河北冬奧賽道完成 迎國際競賽

2019-12-18 00:14

山東組科技智庫 50院士參與

2019-12-18 00:13

杭州西湖、義大利維羅納 世遺「結對」

2019-12-18 00:13

砸錢修路 貴州古村落「見客」

2019-12-18 00:11

瀋陽動物園大熊貓 雪地玩嗨

2019-12-18 00:10

太陽能 2050將成陸第一大電源

2019-12-18 00:09

福州拚智能 體育也大數據

2019-12-18 00:08

貴州「梯田」一片綠

2019-12-18 00:07

廣東珠海將在橫琴 為澳門民眾提供3,800戶優惠住宅

2019-12-17 20:33

陪朋友拍婚紗…他順手拍出全球攝影大獎

2019-12-17 17:21

大興安嶺火狐狸現蹤？原來是「加工的」

2019-12-17 17:19

神隱2年...薄瓜瓜在加拿大當起了業務分析師

2019-12-17 17:18

「炫富女」郭美美飆淚道歉 網友：鋪路當網紅賺錢

2019-12-17 17:16

點擊1869次抬價1.7億 佛山女悔拍750萬保證金飛了

2019-12-17 17:15

有緣還是太倒楣？天貓退瑕疵鞋 京東下單又買到同雙

2019-12-17 17:12

公車螢幕顯示「我被打劫，請報警」 真相讓人哭笑不得

2019-12-17 16:13

太平公主首任駙馬薛紹墓被發現 唐貴族墓葬神龍模式

2019-12-17 11:42

長城下的免費食宿 只要你一個心底秘密…和一本書

2019-12-17 11:00

格鬥狂人徐曉冬打賭輸了 兌現承諾吃排泄物

2019-12-17 09:56

北京外來人口 連續3年負成長

2019-12-17 01:50
看更多

熱門文章

父贈「深海能量石」女流鼻血3個月 過海關驚揭核輻射超標112倍

2019-12-18 09:42

生命奇蹟 四川礦災13人井下受困86小時清晨全生還

2019-12-18 10:05

中共首艘自製航母山東艦交付海軍 習近平出席入列儀式

2019-12-17 18:09

習近平主持首艘自製航艦交船 命名17「山東」號

2019-12-17 19:06

午睡不用再趴著 2小學生發明課桌秒變躺椅

2019-12-18 13:51

山東艦服役 陸迎雙航母時代

2019-12-17 23:46

大陸人均GDP今年將破1萬美元 2025年跨越中等收入陷阱

2019-12-17 20:32

投訴遭港警性暴力對待的中大生吳傲雪 宣布婚訊

2019-12-18 12:40

陪朋友拍婚紗…他順手拍出全球攝影大獎

2019-12-17 17:21

BBC：中國至今不懂 港人為何選自由不選穩定

2019-12-17 17:41

廣東珠海將在橫琴 為澳門民眾提供3,800戶優惠住宅

2019-12-17 20:33

陸海軍發言人：大陸自製航母解決三大問題

2019-12-18 12:11

5,630億美元 阿里市值逼近臉書

2019-12-18 00:32

大陸稱 明年台灣大選日前三天部分兩岸航線已一票難求

2019-12-18 11:28

341萬人！2020年報考陸碩士人數再創新高

2019-12-18 10:49

醉後躺陪酒女大腿 福州市村官遭停職

2019-12-18 11:57

大興安嶺雪地驚見火狐狸？原來是「P」圖

2019-12-18 10:06

貴州「梯田」一片綠

2019-12-18 00:07

習近平抵達澳門 1620個天眼、50部人臉識別備陣

2019-12-18 16:09

200元搶先看夯劇結局！不買單就落伍 260萬人邊罵邊看

2019-12-18 11:00

習近平明抵澳門 將在機場發表談話

2019-12-17 20:20

神隱2年...薄瓜瓜在加拿大當起了業務分析師

2019-12-17 17:18

中國首艘自製航母「山東艦」三亞入列 雙航母時代來臨

2019-12-18 13:07

港媒：示威者瘋狂舉動 疑是毒品作祟

2019-12-18 11:56

力挺港警「止暴制亂」 傳郭聲琨任港澳小組副組長

2019-12-17 18:00

澳門加強邊境檢查 香港記者入境受阻

2019-12-18 00:16

港終審法院裁決 2泛民議員席位不保

2019-12-17 23:51

香港失業率創新高 立法會議員倡議拒外勞申請

2019-12-17 21:30

花15萬港元吃頓飯的香港前政務司長許仕仁 今提前出獄

2019-12-18 11:29

香港失業率升至3.2% 餐飲服務失業率創8年來新高

2019-12-17 17:59

廣東陽江／中國第一刀 工藝精湛

2019-12-18 02:40

「反向春運」機票低至一八折 比高鐵還便宜

2019-12-18 14:22

大興安嶺火狐狸現蹤？原來是「加工的」

2019-12-17 17:19

陸委會：兩岸春節加班機仍在聯繫並等待陸方回覆

2019-12-17 17:07

馬紹章：台灣民主捷徑思考 從楊蕙如案可見

2019-12-18 11:28

辦公樓集中入市 北京甲級辦公樓空置率出現近十年新高

2019-12-17 21:12

習近平將抵澳門 又有香港記者遭拒入境採訪

2019-12-18 13:26

為酒後摔傷男子施救 女醫生竟遭對方鹹豬手施襲

2019-12-18 15:08

聯想董座柳傳志 要交棒了

2019-12-18 00:31

長髮美女考碩士在廁所旁讀書 稱提神醒腦

2019-12-18 14:55
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top