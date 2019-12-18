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當年稱「命夠硬、沒失敗過」 10年後張綱維為何淪落至此

留鬚交女友 男老總竟是女通緝犯

2019-12-18 16:16世界日報 中國新聞組╱北京18日電

來源：YouTube

成都一家傳媒公司的胡姓總經理近日被警察逮捕。令員工震驚的是，平時和他們一起上男廁、交了好幾個女朋友的總經理，真實身分居然是個女的。警方稱，在過去幾年裡，「女扮男裝」的胡姓總經理輾轉全國多地，涉嫌多起經濟案件，涉案金額超過百萬人民幣。

紅星新聞報導，胡姓總經理6日晚被警方抓獲，隱藏多年的身分也被證實：網上通緝人員，真名叫胡雷香，性別：女。

據報導，胡雷香被捕時，其「女朋友」李女士也在現場，「我知道他是個逃犯，向警方舉報了。」

李女士說，胡以男性身分來應聘廚師。兩人相識後，胡說動李女士為其新開一家傳媒公司，由李女士負責財務，胡雷香負責經營。

事實上，胡被抓之前，一張通緝令就在員工間流傳了。這張由浙江省義烏市公安局在2013年發布的通緝令上，被通緝人員涉嫌拒不支付勞動報酬罪，照片上的人與胡雷香異常地像，不過，性別是女性。

公司員工廖女士說，大家確實覺得很像，「但是性別不一樣。」為此，她還觀察過胡，「汗毛有點重，而且臉上也有類似鬍茌一樣的東西，就是沒喉結。」在公司上廁所，胡也是去男廁所，「不過他（胡雷香）都是去隔間。」員工回憶道。

對此，民警表示，抓獲胡雷香時，其稱做了變性手術。不過後續警方發現，這是她的謊話，「她現在還是女性。」

至於胡雷香的「女朋友」李女士則稱，在一起那麼久，並沒有發現胡雷香的異樣，「直到他被抓，我還是覺得很扯。」不過，李女士也稱，自己未曾和胡雷香有性接觸，其實「是他（胡）一直在追求我，曖昧期吧。」

胡雷香是沒有喉結的。李女士說：「他（胡）說是因為胖。」至於鬍子，「他幾天不打理，臉上也會有像鬍子的毛髮長出來。」李女士印象中，每次胡雷香都打理得很細，「好像他很愛乾淨。」

報導指出，這並非是胡雷香涉及的唯一一起案件。在南昌、青島、義烏等地，胡雷香都曾捲入數起經濟糾紛或案件。

為躲避通緝，胡雷香從不用真實姓名和身分。與此同時，胡雷香成都的員工回憶道，胡「不管去哪裡，再遠都不坐飛機和高鐵，永遠都要求開車。」胡雷香曾解釋，稱自己有恐高症，又有密集人群恐懼症。

得知胡雷香被捕，其過去在青島的員工透露，胡的聲音的確比男性細，但比女生粗。「你看到他不會往女性那邊想的，就是街上經常看到的矮胖男性。」

女通緝犯藏身成都當男老總 員工:平時留鬍子上男廁 取材自紅星新聞
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女通緝犯藏身成都當男老總 員工:平時留鬍子上男廁 取材自紅星新聞
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通緝男性

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