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當年稱「命夠硬、沒失敗過」 10年後張綱維為何淪落至此

不孝男賭掉上海4套房還害母親坐牢 父自殺：兒子坑死我

2019-12-18 16:14世界日報 中國新聞組／上海18日電

坑爹新高度!男子賭博輸掉上海4套房父親崩潰自殺 翻攝自看看新聞
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俗話說：養兒防老。但上海一名男子由於沉迷賭博，債台高築，為此家裡賣掉四套房來還債，甚至還害得母親坐牢，父親也因此被「坑」死，被逼得崩潰自殺。

綜合媒體報導，上海崇明男子胡俊2004年家中拆遷喜提四套安置房。大學畢業後，他在保險公司做銷售。由於家裡有「房」，底氣十足，跟朋友去玩「賭博機」，沒想到就此陷了進去，結果債台高築。母親郭連珍心疼兒子，賣掉了一套動遷房，給胡俊還了債。

沒想到，胡俊沒有就此收手，反而繼續賭，債務愈滾愈大，連老婆都受不了跟他離婚，帶著女兒回娘家。母親只好將剩下三套房子都賣了，給胡俊還了賭債。

郭連珍和丈夫胡永新搬到印刷廠宿舍，廚房幫工，洗碗搞衛生，一個月收入2000多元（約285美元）。兒子胡俊平常搞失蹤，但要錢的時候就會來找母親借。郭連珍心疼兒子，2萬、3萬地借他，自己的存款借完了，就幫著兒子去親戚家借。親戚借了她十幾萬，不願再借了，郭連珍就在親戚家賴著，給100元才走人。

胡永新受不了妻子這樣寵兒子，便和郭連珍離婚，和兒子斷絕關係。但郭連珍無處可去，一天到晚哭訴，胡永新只好讓她跟自己住，還把自己的退休金給兒子還債。

不夠錢幫兒子還債，郭連珍就到處騙。她謊稱兒媳婦出車禍，向同事「借」11萬；她又謊稱兒子闌尾炎開刀，找到一家認識的房產中介，「借」到手23萬，還偽造了文件。最後東窗事發，因詐騙罪被判處5年半。

胡永新也崩潰了，他選擇自殺。在遺書中，他寫到自己是被兒子「坑」死的，請人「不要通知胡俊，他已經害死我，我也不要看到他」。

可憐這對父母，一個死了，一個坐牢。在外面逍遙的胡俊，至今恐怕還不知道家裡情況。

坑爹新高度!男子賭博輸掉上海4套房父親崩潰自殺 翻攝自看看新聞
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上海賭博離婚

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