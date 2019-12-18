「反向春運」機票低至一八折 比高鐵還便宜

春節返鄉過年，機票、火車票一票難求，大陸今年鼓勵「反向春運」，將老家父母、孩子接到城裡過年，「反向春運」不但票源充足，機票甚至低至一八折，比高鐵還便宜。

中新網報導，「反向春運」是指年輕人選擇將老家的父母和孩子接來自己工作的城市過春節，也被稱為「反向團圓」。近兩年，這成為不少80後、90後年輕人與父母共度春節的新方式。

據估計，2020年春運大陸旅客發送量將達30億人次，其中，高速公路客流有24.3億人次；搭火車有4.4億人次；民航搭機達7900萬人次；水運4500萬人次。隨著春節逼近，春運搶票潮已經一波波來襲。

和往年不同的是，今年「反向春運」熱度進一步提升。訂票平台預測報告顯示，，上海、廣州、北京、深圳、昆明、成都、杭州、西安、重慶、南京是「反向春運」十大熱門目的地。