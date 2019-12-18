亞成體野生大熊貓雙胞胎 四川臥龍首次拍到

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四川臥龍國家級自然保護區管理局17日對外公布一對野生大熊貓亞成體雙胞胎的紅外相機拍攝畫面和視頻，這是全球首次拍攝到亞成體野生大熊貓雙胞胎。

四川臥龍首次拍到野生大熊貓亞成體雙胞胎 新華社 分享 facebook

中新社報導，紅外相機於今年7月在牛頭山區域捕捉的影像畫面顯示，在海拔3100米的牛頭山冷箭竹林旁，兩隻兩歲左右、體型相差無幾的野生大熊貓在樹下玩耍嬉戲。

亞成體大熊貓，是指脫離幼仔期，但尚未成年的五歲以下兩歲以上的大熊貓。四川臥龍國家級自然保護區木江坪保護站站長施小剛說，從拍攝到的野生大熊貓的頭骨大小、毛色色澤度和體型大小，初步判定這一對野生大熊貓為一對亞成體大熊貓。

據報導，野生大熊貓常常產下雙胞胎，但寶寶生下來以後，大部分大熊貓媽媽因為沒有精力撫養兩隻幼仔，大都會選擇拋棄一隻。之前的研究顯示，野生大熊貓產下的雙胞胎幾乎沒有雙雙成活的紀錄。

對此，四川臥龍國家級自然保護區管理局教授級高級工程師王鵬彥分析，臥龍資源豐富，有足的食物讓大熊貓媽媽撫養兩隻幼仔長大。其次，大部分大熊貓媽媽因為沒有精力多撫養一隻幼仔，大都會拋棄一隻，這隻選擇帶兩隻寶寶的大熊貓除了有很強的母性外，還有一個重要原因是其巢穴合適。

王鵬彥說，在臥龍，大熊貓是利用樹洞繁育幼仔，如果正好遇到一個空間緊的洞穴，剛好能容納下大熊貓媽媽，它能把兩隻幼仔放在肚皮上，長時間抱在懷裡，因為沒有縫隙，幼仔不會滑落到地上，既能哺乳又能保暖還能不費勁地為其排便，這樣相對輕鬆好帶的條件，促使了這對雙胞胎罕見成活。

報導指出，紅外相機拍攝到野生大熊貓亞成體雙胞胎的活動影像意義重大，不僅說明四川臥龍國家級自然保護區自然資源保護卓有成效，影像記錄也為大熊貓專家進一步研究邛崍山系野生大熊貓自然繁育提供珍貴資料。