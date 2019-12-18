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生命奇蹟 四川礦災13人井下受困86小時清晨全生還

2019-12-18 10:05聯合報 記者戴瑞芬／即時報導

四川13名煤礦工人在被困地下313公尺深處86小時後，今（ 18）日清晨全部奇跡生還。

四川省宜賓市珙縣的杉木樹煤礦14日下午3點多發生透水事故，當場有5人遇難，還傳出失聯13人。

現場接力搶救連續86小時後，隨著井下水位逐漸下降，今日淩晨3，一名礦工涉水走出被困巷道，指明剩餘12人受困井下但確認安全。

距離災變發生已經過去五天四夜， 86個小時後生命出現奇跡，救援現場士氣大振。淩晨5時55分，首批2名被困礦工從地下300多公尺深處被救出洞口，現場響起如雷掌聲。

隨後被困地下深處的礦工分五批出井，早上8點左右最後一名被困礦工升井，宣告經過連續86小時的搶險救援，杉木樹煤礦透水災變被困井下的13名礦工全部被救出，救援現場救援十分激動，大家合掌相慶歡呼，難以置信展現的生命奇跡。

現場指揮部在13名礦工獲救生還後，召開新聞發布會透露，這次災變搜救共出動13支、251人的專業救援隊伍奔赴營救現場，事故發生地離洞口有10公里路程，救援人員需要在地下走兩個小時左右方能抵達。救援人員分梯隊輪流進入井下開展搜尋、排水、清淤、通風等工作。

災變發生時，井下水位每小時上漲44.5公分，水位標高最高時達138公尺，高出受困人員所在的巷道口8公尺。經過封堵透水點、水泵排水、清淤、通風，最終救援人員通過敲擊鋼管並收到回聲，確認有被困人員仍然存活，最後13人才得以搶救出井，奇蹟生還。

四川杉木樹煤礦災變13礦工井下受困86小時清晨全生還。取自新華社
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四川杉木樹煤礦災變13礦工井下受困86小時清晨全生還。取自新華社
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