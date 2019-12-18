廣東陽江／特色美食瑪仔 入口鮮味撲鼻

陽江最有名的特色美食之一「瑪仔」，又名粉媽仔、刀切仔，是陽江人的熱門早餐。將米粉搓成塊狀後，用刀切成條狀，接著放上肉、海鮮、蔬菜等食材，最經典的是放蝦皮來煮，撒在瑪仔上面，特別提味。 特色美食：瑪仔。 特派員王玉燕／攝影 分享 facebook

在陽江人記憶中，對瑪仔是有一份鄉愁似的美味。從童年起，逢年過節少不了瑪仔，瑪仔與過節時家人團聚在一塊兒的溫度結合，成為珍藏在記憶裡美好的一頁。許多老一輩陽江人會說，那是愛的味道，濃濃的，很窩心。瑪仔是陽江人從小吃到大的小吃，每一口都是回憶；從外地回到陽江，定要吃上一碗熱騰騰的瑪仔，才有回到老家的踏實感。

瑪仔是以粉皮、海味、瘦肉等煮成稍帶糊狀的麵食。把雞肉、瘦肉切好，蛤蜊洗乾淨，蘿蔔切粒，臘腸切片，將蝦米與魷魚絲一塊兒洗乾淨泡水。鍋裡熱油加雞肉這些一起炒，炒至變色，下蘿蔔再炒約2分鐘，把泡好的臘腸等加入續炒，再下鹽、糖、醬油，炒約2分鐘。加入湯煮，待煮沸後，加入蛤蜊、粉條，粉條要一點點加入，並經常攪翻，避免黏鍋；再加入味精，將湯表層的沫撈出倒掉，煮沸後約5分鐘，嘗嘗鹹淡，最後裝到碗裡，撒上蔥花。

陽江盛產海鮮，瑪仔一般會加入蝦、海貝、泥蟲、沙螺、魷魚絲等眾多海鮮。當一碗熱氣騰騰的瑪仔上桌，濃濃海鮮味道擠進鼻腔，頓時教人胃口大開。嘗上一口，入口鹹香，瑪仔口感滑順，軟嫩中帶有微許嚼勁，感覺幸福滿滿。