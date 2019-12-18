廣東陽江／古法製豆豉 傳香千年

陽江有「三寶」－陽江小刀、陽江漆器、陽江豆豉，其中，陽江豆豉有近千年的生產製作歷史，是「中國地理標誌產品」。陽江豆豉選用陽江當地所產的黑豆生產，加上獨特的加工工藝，豆豉色澤烏黑油潤、豉肉鬆化、豉味濃香、風味獨特、鮮香可口。自明末開始，陽江豆豉製作工藝傳承至今。 陽江濕熱環境，適合製作豆豉，圖為豆豉曬場。 特派員王玉燕／攝影 分享 facebook 豆豉發酵容器發酵埕，可使豆豉不會受大重量壓迫。 特派員王玉燕／攝影 分享 facebook

陽江人就地取材，以本土種植的優質黑豆為原料，採用有鹽常溫發酵法製作豆豉，歷經浸泡、蒸煮、製麴、發酵、陽光曬乾等20餘道繁複工序，耗時40多天精製而成。在製作過程中，控制和調整需要具有豐富經驗的師傅來操作。經過多年經驗技術積累和發展，陽江培養了眾多製作豆豉人才，確保了陽江豆豉品質和特色。

有「嶺南第一果」之稱的益智果，是陽東縣山區特有野生品種，最早在大八鎮的山林喬木下生長，距今已有300多年歷史。據史料記載，益智果喚摧芋子、燕串子，三國時曹操子曹植幼時身體孱弱，一次有北上客商送上摧芋子，曹植食後，食欲大增，日漸聰明，5歲便能作詩，於是曹操便將「摧芋子」叫作「聰明果」，又叫「益智子」。 「嶺南第一果」益智果。 特派員王玉燕／攝影 分享 facebook