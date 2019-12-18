廣東陽江／中國第一刀 工藝精湛

家庭主婦要做出好料理，必須有一套好的刀具相輔。陽江十八子刀，把刀具工藝發揮到極致，有「中國第一刀」美稱。

「陽江十八子」1983年由廣東省非物質遺產陽江小刀製作技藝傳承人、「中國刀王」李良輝創建，占大陸占62%的刀具市場。而陽江製刀歷史，可溯至1400多年前。 馳名海內外的陽江十八子刀具，擁有悠久歷史，圖為大關刀。 特派員王玉燕／攝影 分享 facebook

西元557年，「嶺南聖母」冼夫人駐軍陽江，在陽江地區打造兵器。據清「馮代族譜」載：「馮大將軍生平所用八十二斤峨眉宣錦大刀，納於家中。」馮大將軍即冼夫人的孫子馮盎，「峨眉宣錦大刀」即陽江俗稱的「大殺刀」。其後，製刀工藝傳至民間，生產各種民用刀具。清初陽江縣城形成大規模製刀坊，生產地點即現今的江城區打鐵巷，代表作是何傳利鐵匠製作的「文武刀」，而城郊那洛村村民開始製造小刀。20世紀30年代，梁季芙創製獨具一格「季芙小刀」，鋒利、耐用、美觀，陽江小刀知名度逐漸提高。 20世紀30年代「季芙小刀」，讓陽江小刀聞名海內外。 特派員王玉燕／攝影 分享 facebook

在陽江市陽東縣的陽江十八子集團大堂和展廊裡，擺放著與「刀」和「十八子」有關的展示。集團創始人李良輝是白手起家。1983年，還在國營陽江小刀廠上班的李良輝和妻子盧榮娟，開了一間「地下作坊式」小廠，但小刀銷售屢屢虧本，只能靠妻子的餅廠養刀廠。兒子李積回正讀高中，想著讀書做一番大事業，而不是「叮叮噹噹」打刀具過日子。 菜刀編鐘，傳統兼新意的打擊樂器。 特派員王玉燕／攝影 分享 facebook

1986年，因沒有考上大學，李積回不得不放棄「文學夢」，到陽江一家小刀廠學藝；李積回異常苦悶，曾兩次離家出走。出走期間，李積回增長了見識，也思考了很多。回家的當晚，李良輝對李積回說：「回兒，父親一生沒有什麼遠大的志向，只想實實在在地造一把中國最好的刀！有些事情看起來是小事，但是，孩子，你要知道，任何偉大的事業都是從小事開始的。」從那以後，李積回重新審視了父親的製刀事業，正式加盟父母的製刀廠。

1993年一個夏夜，李良輝召集家庭成員商討為產品改名，李積回說：「我們家姓李，李字由『十』、『八』、『子』三個字組成，就叫『十八子』，前面再加上『陽江』二字，既有我們家族的淵源，又有地方色彩，好叫好記。」這就是「陽江十八子」的由來。