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廣東陽江／崆峒岩 尋訪仙境

2019-12-18 02:32經濟日報 大陸特派員王玉燕／廣東陽江報導

廣東省西南沿海的陽江市，是大陸著名的旅遊濱海城市，奇山秀水，自然景觀靚麗。而在陽江陽春城西的崆峒岩，又名「四崆峒山」，是大陸四大崆峒山之一。岩洞歷史悠久，岩中有寺，寺外有峰，兼具自然風景和人文景觀，古雅清幽，佛教、道教古蹟並存，有中國第一尊「四方佛」。

崆峒岩，大陸四大崆峒山之一。 特派員王玉燕／攝影
崆峒岩，大陸四大崆峒山之一。 特派員王玉燕／攝影
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崆峒岩為佛、道並存的宗教聖地。 特派員王玉燕／攝影
崆峒岩為佛、道並存的宗教聖地。 特派員王玉燕／攝影
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崆峒岩始建於明代萬曆丁丑年間，清乾隆二十一年陽春縣令姜山重修寺宇。岩洞共分為三層，石鐘乳形成的獅子岩、瀑布岩、和尚拜觀音等景觀，千姿百態。

岩畔石幔高垂的「瀑布泉」 特派員王玉燕／攝影
岩畔石幔高垂的「瀑布泉」 特派員王玉燕／攝影
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崆峒岩入口處，中國第一尊四方佛。 特派員王玉燕／攝影
崆峒岩入口處，中國第一尊四方佛。 特派員王玉燕／攝影
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山壁上立有多尊羅漢，表情生動。 特派員王玉燕／攝影
山壁上立有多尊羅漢，表情生動。 特派員王玉燕／攝影
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遊客在岩洞入口處，可見到「四方佛」。東岩第一層寬闊開朗，廳中大雄寶殿塑有三寶佛像，兩旁分立風調雨順四天將，山壁上立有多尊形態各異，表情生動的羅漢；殿側有碑碣多處。由東岩而上為第二層，洞中有巨石，形如醒獅，威猛雄壯，故名「獅子岩」。岩畔有石幔高垂的「瀑布泉」，為明代萬曆丁丑年張元芳書寫。張元芳明萬曆二十七年任廣東布政司，詩、書法為當時所重。洞壁上記載，他曾兩次造訪崆峒岩，留有瀑布泉、獅子岩等多幅摩崖石刻。

崆峒岩巨石，形如醒獅，故名「獅子岩」。 特派員王玉燕／攝影
崆峒岩巨石，形如醒獅，故名「獅子岩」。 特派員王玉燕／攝影
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後岩為第三層，洞中廟宇建有觀音、六祖等，岩壁的摩崖石刻，引遊客駐足觀賞。在岩洞，抬頭可欣賞奇石美景，低頭看，有「午睡仙童」。相傳天上仙子下凡，被洞裡美景吸引，嬉戲玩累，躺著就睡著了，留下「仙童甩枕」一景。洞內重要的一景「汶米石」，傳說古代仙人為解決百姓飢荒之苦，留下一石，只要在汶米石上倒上入少許米粒，就會冒出大量的米。

直寫行書「巖亭」，端正大方。 特派員王玉燕／攝影
直寫行書「巖亭」，端正大方。 特派員王玉燕／攝影
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東岩第一層廳中大雄寶殿，塑有三寶佛像。 特派員王玉燕／攝影
東岩第一層廳中大雄寶殿，塑有三寶佛像。 特派員王玉燕／攝影
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岩洞歷史悠久，尚存近百幅摩崖石刻。岩洞內有眾多字碑、壁題，是古人文學創作的結晶。三寶殿大廳右側碑廊中，有幅直寫行書「巖亭」兩字，為乾隆年間禮部尚書曹秀先所題，端正大方，結構緊密，堅實有力。此幅文字記載著岩洞東西相通傳說。根據傳說，原崆峒岩分東、西兩洞，乾隆之前，兩洞間有一巨石擋住通道，遊人需從西門進入，再繞道東門。乾隆二年，縣令姜山決意劈開巨石，擴大洞府通道；雇石工鑿半月之久，巨石依然如故。之後借助神力把巨石推走，滾至東門前碧湖內，終使岩洞相通。

出岩洞往下看，能見到「崆峒古圍牆」，是崆峒岩正門進出口必經之地。清咸豐元年，由麒麟鄉、西寧鄉、黃竹鄉等共同捐資興建，以防流匪入侵剽掠。古牆長100公尺，已列入廣東省文物重點保護範圍。

崆峒岩屬溶洞地形，陰雨天時，岩洞彷彿仙氣籠罩；待雨霽初晴，陽光透過霧氣，日照崆峒生紫煙，猶若仙境。崆峒山已更名為秀峰山，新開發了秀峰景區，在崆峒岩山頂，遊覽面積達3萬多平方公尺，東、西、南、北、中五座山峰巍峨陡峭，石、洞、花、草及樹木生於峰林之間，美景天成。諸峰頂端或半壁上建有涼亭，可供遊人小歇。

崆峒岩中有觀音廟。 特派員王玉燕／攝影
崆峒岩中有觀音廟。 特派員王玉燕／攝影
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佛教和尚書法

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