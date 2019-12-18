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福州拚智能 體育也大數據

2019-12-18 00:08聯合報 大陸新聞中心／綜合報導

「通過雲計算、大數據和人工智能等技術，可以帶動當地穩增長、調結構、惠民生，建設創新型城市。」華為數位政府業務部副總裁張懷冬近日在福州舉行的「智聯萬物能創未來」智能產業高峰論壇上表示。

據中新社報導，去年以來，今日頭條百度、華為等人工智能領域的龍頭企業接連落地福州，助力「數字福州」發展，為經濟轉型賦能。不到一年時間，僅福州倉山區已成功引進落地智能產業企業108家，智能產業新增產值100多億元（人民幣，下同）。在倉山AI小鎮，百度智能雲（福州）AI實驗室、華為（福州）人工智能孵化中心已經建成。

今年5月，倉山區政府分別與北京百度網訊科技有限公司、華為軟件技術有限公司簽約百度人工智能項目、華為（福州）人工智能孵化中心項目，目前已初見成效。華為（福州）人工智能孵化中心項目相關負責人說，中心將圍繞人工智能，幫助倉山製造業、軟件信息業等行業企業實現數字化轉型。

不僅如此，人工智能也將為福州、福建體育產業賦予更多新的可能。今年12月落地福州的同行網路科技有限公司，是大陸最早一批進入體育大數據領域的先行者，已深耕「互聯網+」體育產品研發應用及新型體育服務體系建設17年。

「這裡的營商環境好，我們將聯手多所高校，成立體育大數據研究院，搭建中國智慧體育大數據中心。」項目相關負責人陳岳強說。

位於福州金林路35號的互聯網小鎮，是由老舊廠房改造而成的產業集聚地，自2018年5月正式投入運營以來，已吸引了包括今日頭條在內的50多家互聯網、人工智能企業落地，產業集聚效應日益凸顯。

朱雀網路信息技術有限公司是該小鎮的新成員。「最近，我們正在開拓馬來西亞、土耳其等國外市場，有幾個項目已經進入合同擬定簽署階段，力爭今年實現2000萬元產值。」該公司聯合創始人熊燁說。

數據顯示，今年以來，倉山區已落地上百個智能倉山項目，涉及人工智能、互聯網+、北斗應用、5G+、虛擬現實等領域，市場效應輻射全省的智能產業集群正逐步建立。

體育百度今日頭條

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