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太陽能 2050將成陸第一大電源

2019-12-18 00:09聯合報 大陸新聞中心／綜合報導

「中國2050年光伏發展展望」報告當地時間12日在聯合國馬德里氣候變化大會的「中國角」發布。報告預計，到2050年，光伏（太陽能）將成為中國第一大電源。

據中新社報導，該報告由大陸國家發改委能源研究所、隆基綠能科技股份有限公司和陝西煤業化工集團共同完成，從技術、成本、路徑、支撐、模式及效益等角度入手，指出太陽能將成為未來中國最重要的電力來源，並對中國乃至全球遏制氣候變化、實現可持續發展帶來巨大幫助。

報告認為，技術進步是太陽能發電成本下降最大動力，而快速下降的太陽能發電成本是實現高比例部署的基石。

報告預計，從2020年至2025年這一階段開始，中國太陽能將啟動加速部署；2025年至2035年，中國太陽能將進入規模化加速部署時期。2025年和2035年，中國太陽能發電總裝機規模將分別達到730吉瓦和3000吉瓦，而到2050年，該數據將達到5000吉瓦，太陽能將成為中國第一大電源，約佔當年全大陸用電量的40%左右。

隆基綠能科技股份有限公司創始人兼總裁李振國表示，如今正處在太陽能發電實現平價上網的歷史轉折點，有必要重新定位太陽能在能源轉型和應對氣候變化中的角色和重要意義。無論是應對氣候變化的減排行動，還是達成全球長遠的可持續發展願景，太陽能發電都將是重要的中堅力量。

太陽能發電科技股馬德里

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