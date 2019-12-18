砸錢修路 貴州古村落「見客」

冬日陽光正暖，中國大陸西南部大山深處貴州省銅仁市石阡縣國榮鄉樓上村樓上古寨的56歲村民周其祥，正在自家院子裡忙著給幾棟木質老屋做「裝修」，迎接即將到來的新年。

「我請了村裡的一位木匠師傅，跟他一起給新修繕的老屋安裝灶台和窗戶。」周其祥說，就在不久前，政府部門派人為他家的老屋進行了修繕，還在院子東側建了一棟二層廂房，與西側的廂房相呼應。他計劃裝修結束後，把兩棟廂房二層的兩三間房屋佈置出來做民宿，招攬遊客。

據新華社報導，樓上古寨始建於1494年明朝年間，與貴州省級佛頂山自然保護區緊緊相連，集古樓、古屋、古巷、古橋、古井、古樹、古墓、古書、古風、古韻於一體，被譽為「佛頂山中罕見的明清古村落」，也是中國傳統村落。

樓上村主任周華廷介紹，古寨有村民143戶、621人，核心保護區有老房子78棟，保存下來的明清古建築10棟，房屋之間緊密相連簇擁山頭。核心保護區南向，由近及遠眺望，近處田園染綠，行人穿梭其間，遠方群山疊嶂，綠水環繞山腳，風景如畫。

「近年來，政府先後耗資至少數千萬元硬化通村路，修建旅遊觀光路、棧道，整治古寨衛生環境等，極大提升了古寨通達性和美觀度，也方便了村民出山進城。」他說。

貴州省住房和城鄉建設廳的數據顯示，貴州全省有中國傳統村落724個，數量居全大陸第一。

為了保護傳統村落，傳承文化，貴州探索了多種保護方式，包括旅遊開發模式：通過政府投入實施基礎設施、環境衛生、交通條件改善，引導傳統村落發展鄉村旅遊、休閒旅遊等，實現保護與開發相統一。