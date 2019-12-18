河北冬奧賽道完成 迎國際競賽

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2019-12-18 00:14
聯合報 新華社
河北崇禮雲頂冬奧賽場已於今年10月完成全部6條冬奧賽道的建設，計畫於2019-2020賽季陸續開放，將舉辦國際雪聯世界杯、亞洲杯等專業比賽。
新華社
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