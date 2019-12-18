親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
香港反送中抗爭
兩岸要聞
大陸傳真
翻牆來尋奇
陸港經貿

河北冬奧賽道完成 迎國際競賽

2019-12-18 00:14聯合報 新華社

河北崇禮雲頂冬奧賽場已於今年10月完成全部6條冬奧賽道的建設，計畫於2019-2020賽季陸續開放，將舉辦國際雪聯世界杯、亞洲杯等專業比賽。

新華社
新華社
分享

延伸閱讀

NISSAN ALTIMA 心強者俱樂部賽道...

黑色閃電回歸 蔣介文台北馬拉松4度摘冠

影／Audi TT RS賽道單圈已比R8還快...

東吳超馬／賽事邁入20年 關家良一睽違五年重...

【2020總統立委大選】深度選情分析、即時開票數據下載搶先看→

相關新聞

廣東珠海將在橫琴 為澳門民眾提供3,800戶優惠住宅

2019-12-17 20:33

長三角鐵路載客 今年破7億人次

2019-12-18 00:14

京瀋高鐵貫通 北京-瀋陽2.5小時

2019-12-18 00:14

山東組科技智庫 50院士參與

2019-12-18 00:13

杭州西湖、義大利維羅納 世遺「結對」

2019-12-18 00:13

砸錢修路 貴州古村落「見客」

2019-12-18 00:11

瀋陽動物園大熊貓 雪地玩嗨

2019-12-18 00:10

太陽能 2050將成陸第一大電源

2019-12-18 00:09

熱門文章

格鬥狂人徐曉冬打賭輸了 兌現承諾吃排泄物

2019-12-17 09:56

太平公主首任駙馬薛紹墓被發現 唐貴族墓葬神龍模式

2019-12-17 11:42

香港無線宣布裁員350人 理由：香港前景不明

2019-12-17 10:18

陸艦今又巡航釣魚台 陸國防部：多過幾次讓日本習慣

2019-12-17 10:41

中共首艘自製航母山東艦交付海軍 習近平出席入列儀式

2019-12-17 18:09

他網戀20歲「小公主」被騙77萬 警察破案才知是文盲農婦

2019-12-17 14:18

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top