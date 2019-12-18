京瀋高鐵貫通 北京-瀋陽2.5小時

12日上午，在北京市密雲區梨花頂隧道內，京瀋高鐵全線最後一條隧道歷時63個月順利貫通。據中國鐵路北京局集團有限公司介紹，隨著這條隧道貫通，京瀋高鐵建設取得突破性進展，為全線如期開通運營奠定了基礎。

據新華社報導，京瀋高鐵途經北京市順義區、懷柔區、密雲區，河北省承德市，遼寧省朝陽市、阜新市、瀋陽市，終至瀋陽站，正線全長698.294公里。

據京瀋鐵路客運專線京冀有限公司工程管理部工程師遲有峰介紹，京瀋高鐵京冀段正線全長290公里，設計時速350公里。其中，梨花頂隧道全長12.243公里，橫跨京冀兩地，地質構造複雜，是京瀋高鐵京冀段里程最長、施工難度最大的隧道，也是全線重難點控制性工程。

據負責施工的中鐵十九局和中鐵二十二局介紹，施工單位推廣使用了帶模注漿工藝、預埋槽道自動頂升系統、濕噴機械手、微波焊接技術等四項新技術，並依託本項目獲得了2項專利。為了保護明長城古跡，施工中採用控制爆破和單臂掘進機銑挖法，有效減少了施工對地質環境的不利影響。

京瀋高鐵是大陸「八縱八橫」高鐵網的「一縱」——京哈至京港澳通道的重要組成部分，其北端通過瀋陽樞紐與哈大高鐵銜接，南端經北京樞紐與京廣、京滬高鐵相連，是縱貫南北、溝通東北與中南地區的高速鐵路客運通道。京瀋高鐵承德至瀋陽段已於2018年12月29日開通運營，北京至承德段正在建設中。京瀋高鐵全線通車後，北京至瀋陽的運行時間將縮短至2.5小時。