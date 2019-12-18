長三角鐵路載客 今年破7億人次

13日，乘坐安徽合肥南至亳州南G7720次列車的合肥工業大學副教授何述棟，成為長三角鐵路今年發送的第7億名旅客。

據中新社報導，這標誌著長三角鐵路年發送旅客首次突破7億人次。中國鐵路上海局集團有限公司稱，2019年全年發送旅客有望達7.35億人次。

據瞭解，長三角地區是大陸經濟發展最活躍、開放程度最高、創新能力最強的區域之一。長三角對發達完善的軌道交通需求不斷提升，共建軌道上的交通，提高區域基礎設施互聯互通，成為長三角一體化的重要內容。

2008年4月18日，隨著長三角首條設計時速250公里高鐵——合寧高鐵開通運營，長三角鐵路網建設步入快車道，正式邁入了高鐵時代。多年來，長三角鐵路不斷密切與上海、江蘇、浙江、安徽一市三省聯繫，緊盯區域經濟發展規劃，持續推進大規模、高標準鐵路建設，先後建成運營合寧、合武、滬寧、滬杭、寧杭等20條高鐵。預計到2020年末，長三角鐵路營業里程達1.3萬公里。

今年12月1日，橫亙中原、縱貫江淮、穿越皖豫兩省的京港高鐵商合段、鄭阜高鐵開通運營，拉近了安徽阜陽、亳州等地與長三角和北京、上海等一線城市的時空距離，長三角逐步成為中國高鐵網絡最發達完善的區域之一。