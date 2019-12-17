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辦公樓集中入市 北京甲級辦公樓空置率出現近十年新高

2019-12-17 21:12聯合報 記者張運祥╱即時報導

高力國際華北區研究部總監陸明17日在北京的一場媒體發布會上表示，截至2019年末，北京甲級辦公樓空置率達到15.9%，這是自2010年以來的最高值。　　

中新社援引陸明指出，2018年全年，北京辦公樓供應量達到近81萬平方公尺（約24.5萬坪），使得整體市場空置率突破10%的市場均衡點，達到10.6%。

進入2019年後，新建案項目陸續入市，加之2018年尚未消化的部分庫存，導致辦公樓空置率在一年間上升了5.3個百分點，接近16%。　　

從2019年全年來看，北京甲級辦公樓供應量超過90萬平方公尺（約27.2萬坪），這是有歷史記錄以來的最高值。其中，第3季的單季新增供應量為54萬平方公尺（約16.3萬坪），比2008年到2018年的年平均值還要多8萬平方米（約2.4萬坪）。　　

他強調，北京辦公樓市場依然穩健。得益於相對穩定的市場需求，空置率的攀升得到有效控制。陸明預計，本輪供應高峰將在2020年底基本結束，整體空置率水平也將在2020年觸及最高值。　　

報導指出，空置率上升勢必對租金形成壓力。今年北京甲級辦公樓租金出現近十年來的最大降幅。陸明表示，雖然降幅較大，實際上整體租金回調幅度有限，租金表現依然堅挺。　　

據該機構統計，截至2019年底，北京甲級辦公樓市場平均租金為每月每平方公尺人民幣383元，比去年下降4%左右。辦公樓市場租金已進入階段性調整時期，調整時間或持續一到兩年左右。　　

路明指出，全球主要城市甲級辦公樓存量大部分都集中在歐美發達經濟體的核心城市，如紐約曼哈頓、巴黎、芝加哥等。橫向對比，北京甲級辦公樓市場存量不及曼哈頓的20%、巴黎的25%，是排在第十位的柏林存量的40%左右。　　

陸明表示，高品質辦公樓是服務型經濟體發展所需的重要基礎設施。未來北京、上海等城市辦公樓市場仍有較大發展空間。

截至今年底，北京甲級辦公樓空置率達到15.9%。圖為北京中央商務區（CBD）辦公...
截至今年底，北京甲級辦公樓空置率達到15.9%。圖為北京中央商務區（CBD）辦公大樓（新華社）
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