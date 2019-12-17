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廣東珠海將在橫琴 為澳門民眾提供3,800戶優惠住宅

2019-12-17 20:33聯合報 記者林則宏／即時報導

澳門主權移交20周年前，大陸不斷對澳門釋出利多。據南方日報報導，廣東省珠海市橫琴新區管理委員會主任楊川表示，位於橫琴占地面積約18萬平方公尺（約5.445萬坪）的「澳門新街坊」項目即將啟動土地出讓程序，未來將可為澳門民眾限價提供3,800戶住房。

橫琴新區位於珠海市橫琴島，地處珠海市南部，毗鄰澳門。大陸國務院2009年8月公布「橫琴總體發展規劃」，將橫琴島納入珠海經濟特區，並規劃逐步將橫琴建設成為「一國兩制」下探索「粵港澳」合作新模式的示範區。

2009年12月16日，「橫琴新區」管委會正式掛牌成立，成為繼上海浦東新區、天津濱海新區之後，大陸第三個國家級新區。

珠海市人民政府新聞辦公室16日舉行「橫琴新區十周年」記者會，橫琴新區管理委員會主任楊川在會上，宣布「澳門新街坊」相關規劃方案。

楊川說，「（橫琴新區）到今天累計實現固定資產投資人民幣2,860億元，初步形成了一座現代化新城的框架。」楊川指出，目前島內已經建成了立體的交通網、地下綜合管網、供排水網、綠色電網、信息網和集中多聯供能源網等「六網」工程。

橫琴大橋、橫琴二橋等骨幹路網陸續建成通車，「橫琴．澳門青年創業谷」、粵澳合作中醫藥科技產業園等項目也已投入運行。

澳門《力報》報導，楊川指出，3,800套住房的享受物件第一一定是澳門居民，同時可能會設立其他條件，如在大陸是否有房產、在澳門有多少房產等，這個資格將由澳門政府來制訂。

此外，有關住房將採限房價、限地價方式，在橫琴周邊市場化房價的基礎上做一定比例下調，成為澳門民眾最後的購屋價。楊川同時表示，買進「澳門新街坊」新成屋的澳門民眾未來若要轉讓，將限定只能賣給澳門民眾。

楊川透露，目前正在爭取中共中央支持，實現入住的澳門民眾可直接享受澳門的教育、醫療等社會福利。未來「澳門新街坊」將提供澳門標準的公共服務，如幼稚園、小學、診所、養老中心等，並由澳門特區政府指定的機構營運，整個保障體系都會是「澳門標準」。

楊川表示，目前澳門民眾在橫琴購置的各類物業超過6,000戶，占橫琴物業銷售總數的三分一，目前常住橫琴的澳門民眾達406人。

廣東珠海將在橫琴新區打造一處「澳門特區」—「澳門新街坊」，未來將為澳門民眾限價提...
廣東珠海將在橫琴新區打造一處「澳門特區」—「澳門新街坊」，未來將為澳門民眾限價提供3,800戶住房。（取自澳門日報）
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澳門人民幣國務院

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