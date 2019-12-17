親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
香港反送中抗爭
兩岸要聞
大陸傳真
翻牆來尋奇
陸港經貿

在加油站刷卡好方便？Visa警告：小心被駭

陪朋友拍婚紗…他順手拍出全球攝影大獎

2019-12-17 17:21世界日報 中國新聞組／北京17日電

陪朋友去川西拍婚紗照 他順手一拍 拍出《國家地理》大獎 取材自國家地理中文網
陪朋友去川西拍婚紗照 他順手一拍 拍出《國家地理》大獎 取材自國家地理中文網
分享
2019《國家地理》全球攝影大賽中國賽區公布最終獲獎名單，來自成都的「90後」攝影師陳成，以作品《國王的禮帽》獲得自然類一等獎。陳成表示，這張照片是陪朋友拍婚紗照時，因為「一個突然閃過腦海的念頭」順手拍下的，獲悉得獎時，讓他一度難以置信，「現在回想起來還有點像做夢」。

公開資料顯示，《國家地理》全球攝影大賽中國賽區由美國國家地理學會國際授權，《華夏地理》主辦。《國家地理》在攝影和圖片方面的專業性和權威性，奠定大賽在全球的影響力。今年是《華夏地理》連續第十四年舉辦攝影賽事。

成都商報報導，陳成出生於1990年，之前是公司管理者，去年在家人的支持下成為專職攝影師。今年4月，朋友和妻子一起去川西拍攝婚紗照，邀他同行，順便安排一趟川西小環線拍攝之旅，最初的計畫是拍攝星空、銀河，但因趕不及錯過最佳時機，反而在一個幾乎滿月的日子到達埡口，意外拍下這張得獎照片。

4月的雅哈埡口，地面結著冰，暴風雪漸停，天色漸暗。在貢嘎主峰的山尖上有厚厚的雲環繞，久久不散。陳成原本在現場等待拍攝完整的貢嘎雪山特寫，但直到晚上9點月亮升起，雲仍未散去。於是一個念頭閃過腦海「何不拍攝一張月光下的貢嘎雪山照片？」

但僅靠微弱的月光照亮雪山，相機無法正常對焦，陳成將光圈調到了最大的f4，把感光度開得非常高，才從屏幕上看到正常的拍攝主體。為讓畫質更理想，陳成用身體擋住三腳架，防止相機被風吹晃動，就這樣在埡口的寒風中站了一個多小時，終於拍到幾張最佳畫質照片。《國王的禮帽》就是其中一張。

《華夏地理》獲獎者還有周修建的《霞光彌漫大橋美》獲地方類三等獎，余書瀚拍攝的《重復排列》獲手機類三等獎。

攝影雪山

延伸閱讀

檢警偵辦陸客假交流案 張瑋批民進黨轉移卡神焦...

課程沒有的她自主學習 學校為她辦攝影個展

有攝影與插畫 冬山觀光月桌曆免費各發送1千份

假交流、真觀光 搜索白狼之子張瑋的華夏大地旅...

【2020總統立委大選】深度選情分析、即時開票數據下載搶先看→

相關新聞

公車螢幕顯示「我被打劫，請報警」 真相讓人哭笑不得

2019-12-17 16:13

大興安嶺火狐狸現蹤？原來是「加工的」

2019-12-17 17:19

神隱2年...薄瓜瓜在加拿大當起了業務分析師

2019-12-17 17:18

「炫富女」郭美美飆淚道歉 網友：鋪路當網紅賺錢

2019-12-17 17:16

點擊1869次抬價1.7億 佛山女悔拍750萬保證金飛了

2019-12-17 17:15

有緣還是太倒楣？天貓退瑕疵鞋 京東下單又買到同雙

2019-12-17 17:12

太平公主首任駙馬薛紹墓被發現 唐貴族墓葬神龍模式

2019-12-17 11:42

長城下的免費食宿 只要你一個心底秘密…和一本書

2019-12-17 11:00

格鬥狂人徐曉冬打賭輸了 兌現承諾吃排泄物

2019-12-17 09:56

北京外來人口 連續3年負成長

2019-12-17 01:50

第3大島 崇明島地鐵動工

2019-12-17 01:50

廣東陽江／海陵島 東方夏威夷

2019-12-17 00:47

廣東陽江／陽江風箏 南派風箏發源地

2019-12-17 00:46

廣東陽江／豬腸碌 陽江美食之首

2019-12-17 00:46

廣東陽江／南宋沈船南海一號

2019-12-17 00:44

全球首條 成貴高山高鐵通車

2019-12-16 23:57

藉違建大火驅趕「低端人口」 北京外來人口3年連降

2019-12-16 16:56

穗深城際鐵路開通 深圳機場往廣州東站僅需76分鐘

2019-12-16 16:55

「打開房女兒趴著不動」 河北推潔淨煤取暖頻傳奪命

2019-12-16 16:55

「拖累了兒子很愧疚」 于歡母49歲白髮出獄

2019-12-16 16:54

雪地一團火 野生紅狐現蹤黑龍江

2019-12-16 16:53

全校18對…四川航空職校4對雙胞胎同班 老師頭疼

2019-12-16 16:52

「未來我養你」河南95後女孩自備房子、BMW求婚男友

2019-12-16 16:50

中國教育部嚴管 92名留學生遭武漢大學退學

2019-12-16 13:29

2019北京人口藍皮書：外來人口連3年負成長

2019-12-16 12:39

為一張北京車牌 黑市喊價70萬假結婚過戶

2019-12-16 12:39

首個高山高鐵今首發 上午看大熊貓下午看金絲猴

2019-12-16 10:46

陸對台10條客輪航線 今起24小時一站式購票

2019-12-16 10:13

大陸最後的狩獵部落

2019-12-16 02:17

浙江古村社造 他引台灣經驗幫忙

2019-12-16 02:16

長江源頭 發現3千年前岩畫遺跡

2019-12-16 02:16

穗深鐵路開通 大灣區1小時生活圈

2019-12-16 02:14

廣州白雲機場 年旅客量破7000萬

2019-12-16 02:14

兩岸海上客運票務平台啟用

2019-12-16 02:14

陸減貧人口 今年估逾千萬

2019-12-16 02:13

兩岸微流行：爆紅減肥咖啡 竟藏禁藥

2019-12-16 00:37

雲南昆明對日抗戰史 探詢文武遺跡

2019-12-15 22:22

美AI公司 用3D面具破解微信、支付寶人臉識別

2019-12-15 17:04

地鐵遺失老伴骨灰 被乘客當吃的撿走了

2019-12-15 16:53
看更多

熱門文章

格鬥狂人徐曉冬打賭輸了 兌現承諾吃排泄物

2019-12-17 09:56

習近平見林鄭後一切沒變？ 場景藏玄機

2019-12-16 23:57

全球首條 成貴高山高鐵通車

2019-12-16 23:57

太平公主首任駙馬薛紹墓被發現 唐貴族墓葬神龍模式

2019-12-17 11:42

香港無線宣布裁員350人 理由：香港前景不明

2019-12-17 10:18

他網戀20歲「小公主」被騙77萬 警察破案才知是文盲農婦

2019-12-17 14:18

陸艦今又巡航釣魚台 陸國防部：多過幾次讓日本習慣

2019-12-17 10:41

大連獐子島扇貝跑了 棄養大半海洋牧場

2019-12-17 09:56

數據報喜 陸經濟回暖

2019-12-17 00:05

台企聯籲民航局：批准春節加班機執行時間

2019-12-16 21:44

第3大島 崇明島地鐵動工

2019-12-17 01:50

長城下的免費食宿 只要你一個心底秘密…和一本書

2019-12-17 11:00

人民幣中間價升破7

2019-12-17 01:30

陸學者：陸絕不會武力鎮壓香港

2019-12-16 23:57

「香港局面嚴峻」 習近平再挺林鄭

2019-12-16 23:57

廣東小夫妻連生3娃 兒病眾籌被罵 網友：不值得同情

2019-12-17 13:50

港媒：北京要林鄭收拾「爛攤子」人事變動言之過早

2019-12-17 10:46

公車螢幕顯示「我被打劫，請報警」 真相讓人哭笑不得

2019-12-17 16:13

柳傳志明退休 聯想創一代全面換血

2019-12-17 09:06

習近平訪問前夕 惠譽下調澳門評級展望至負面

2019-12-17 09:57

豬價催生河南新首富 反超王健林碾壓雷軍

2019-12-17 15:06

林鄭月娥北京述職 習近平：堅定支持林鄭依法施政

2019-12-16 19:51

北京述職行 林鄭月娥見媒體稱「止暴」有成

2019-12-16 20:08

溫州女遭丈夫、公公暴打抹狗屎 娘家怒索200萬嫁妝

2019-12-17 13:49

北京外來人口 連續3年負成長

2019-12-17 01:50

港嫌經港珠澳大橋赴澳門遭公安拘捕 涂謹申：違3地3檢

2019-12-17 13:06

歐盟外長提西藏香港人權 王毅：別干涉內政

2019-12-16 23:57

大陸10月減持美債 連續第四個月減持

2019-12-17 10:18

廣東陽江／南宋沈船南海一號

2019-12-17 00:44

人行年關放錢 釋出1.3兆元

2019-12-17 00:05

北京瞭望／北京鴿派終於敢說話了

2019-12-17 01:46

廣東陽江／海陵島 東方夏威夷

2019-12-17 00:47

兩岸合作共建 欽州中馬園區開工

2019-12-17 01:47

中國年度十大媒體新詞 止暴制亂、極限施壓都入榜

2019-12-16 18:35

輻射南亞、東南亞 雲南求跨境人才

2019-12-17 01:48

廣東陽江／豬腸碌 陽江美食之首

2019-12-17 00:46

1300噸自升自航風電安裝船 首艘交付

2019-12-17 01:46

大陸水、風、光發電 新能源躍進

2019-12-17 01:47

AI走進生活 智能經濟快速增長

2019-12-17 01:46

神隱2年...薄瓜瓜在加拿大當起了業務分析師

2019-12-17 17:18
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top