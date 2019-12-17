陪朋友拍婚紗…他順手拍出全球攝影大獎

陪朋友去川西拍婚紗照 他順手一拍 拍出《國家地理》大獎 取材自國家地理中文網 分享 facebook 2019《國家地理》全球攝影大賽中國賽區公布最終獲獎名單，來自成都的「90後」攝影師陳成，以作品《國王的禮帽》獲得自然類一等獎。陳成表示，這張照片是陪朋友拍婚紗照時，因為「一個突然閃過腦海的念頭」順手拍下的，獲悉得獎時，讓他一度難以置信，「現在回想起來還有點像做夢」。

公開資料顯示，《國家地理》全球攝影大賽中國賽區由美國國家地理學會國際授權，《華夏地理》主辦。《國家地理》在攝影和圖片方面的專業性和權威性，奠定大賽在全球的影響力。今年是《華夏地理》連續第十四年舉辦攝影賽事。

成都商報報導，陳成出生於1990年，之前是公司管理者，去年在家人的支持下成為專職攝影師。今年4月，朋友和妻子一起去川西拍攝婚紗照，邀他同行，順便安排一趟川西小環線拍攝之旅，最初的計畫是拍攝星空、銀河，但因趕不及錯過最佳時機，反而在一個幾乎滿月的日子到達埡口，意外拍下這張得獎照片。

4月的雅哈埡口，地面結著冰，暴風雪漸停，天色漸暗。在貢嘎主峰的山尖上有厚厚的雲環繞，久久不散。陳成原本在現場等待拍攝完整的貢嘎雪山特寫，但直到晚上9點月亮升起，雲仍未散去。於是一個念頭閃過腦海「何不拍攝一張月光下的貢嘎雪山照片？」

但僅靠微弱的月光照亮雪山，相機無法正常對焦，陳成將光圈調到了最大的f4，把感光度開得非常高，才從屏幕上看到正常的拍攝主體。為讓畫質更理想，陳成用身體擋住三腳架，防止相機被風吹晃動，就這樣在埡口的寒風中站了一個多小時，終於拍到幾張最佳畫質照片。《國王的禮帽》就是其中一張。

《華夏地理》獲獎者還有周修建的《霞光彌漫大橋美》獲地方類三等獎，余書瀚拍攝的《重復排列》獲手機類三等獎。