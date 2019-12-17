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大興安嶺火狐狸現蹤？原來是「加工的」

2019-12-17 17:19世界日報 中國新聞組╱北京17日電

大興安嶺現火狐狸?攝影師:新疆拍攝 紅色系後期調色 影片截圖
大興安嶺現火狐狸?攝影師:新疆拍攝 紅色系後期調色 影片截圖
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一則火狐狸雪地覓食的照片、視頻近日在網上熱傳，提供者何女士稱事發黑龍江大興安嶺。不過，事件隨後大翻轉，有媒體找到真正的視頻拍攝者李先生，李稱視頻拍攝於新疆喀納斯，只是一隻黃色普通狐狸，皮毛鮮紅是後期調色好玩的，不知怎麼就被別人發到網上，說成是大興安嶺的火狐狸了。對此，何女士承認自己受訪時「說錯了」。

黑龍江阿木爾林業局森林管護員何女士此前稱，在大興安嶺發現火狐。該隻狐狸皮毛顏色鮮紅，在網上引起討論。

梨視頻報導，真正的視頻拍攝者李先生說：「2019年11月27日我們從新疆喀納斯，在省道的路邊看到一隻狐狸，然後我們就下去拍它。拍了之後我們發了幾個App平台。到了12月15日，我們就發現，不對，怎麼有媒體在發，然後就變成了大興安嶺那邊的火狐狸。」

李先生表示，其實狐狸本身的顏色是黃色的，「我們調了飽和度，然後它就變成火紅色了。調色是我們團隊一個負責銷售的小伙伴，為了好看就自己調著玩、發著玩，沒想到會造成這麼大的影響。我們出來的正片呢，是高度還原了狐狸本來的顏色，也沒有想到去誤導大家。」

對此，何女士說，老公傳視頻給她，「他說是他親自拍的，…就可能是他跟我開了玩笑，我就發出去，我就惹禍了。」她承認，「就是我說錯了」。

新疆黑龍江北京

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