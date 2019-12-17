神隱2年...薄瓜瓜在加拿大當起了業務分析師

薄熙來之子薄瓜瓜最新行蹤曝光 在加拿大任業務分析師 取材自觀察者網 分享 facebook 前重慶市委書記薄熙來的兒子薄瓜瓜2年前傳出離開美國前往加拿大謀職後，即消失在媒體前。據加拿大第二大日報環球郵報報導，薄瓜瓜的最新行蹤近日曝光，他目前在加拿大鮑爾集團股份有限公司（Power Corporation of Canada，PCC）擔任業務分析師已兩年半。有分析指出，PCC僱用薄瓜瓜是為了保持和中共權貴及薄熙來家族人脈的友好關係。

薄瓜瓜的父母薄熙來與谷開來目前在獄中服刑。外傳薄瓜瓜失去父母庇蔭後，必須自行謀生養活自己，2年前傳出他往加拿大發展。環球郵報報導指稱，僱用薄瓜瓜的PCC營運項目包括金融、運動服、建築及石油等，業務遍布全球，是年收入數百億加元的跨國公司。

報導引述PCC的副總裁兼總法律顧問勒梅（Stphane Lemay）的聲明，證實32歲的薄瓜瓜，在總部位於蒙特利爾的PCC擔任業務分析師已兩年半，他是透過實習計劃加入公司。這項消息也引來當地一些分析認為，薄熙來家族在中國仍有人脈及關係網，但這家加拿大公司與薄熙來家族的關係發展仍有潛在風險。

有分析指出，薄熙來曾和習近平爭領導權，外界認為PCC僱用薄瓜瓜，恐給人與習近平敵人的兒子為友的形象，令人訝異。也有分析認為，薄瓜瓜在PCC工作，在加中外交風波的氛圍下，也透露了中共政治權力的角力。

報導指出，PCC是40多年前最早進入中國的西方投資者之一，一直與許多中共權貴保持著關係，包括與薄熙來家族的關係。但這項報導尚未獲得薄瓜瓜的證實與回應。