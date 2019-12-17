點擊1869次抬價1.7億 佛山女悔拍750萬保證金飛了

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廣東佛山市順德區法院日前拍賣一座廠房，在淘寶網司法拍賣平台以3792萬元（人民幣，下同，約542萬美元）為起拍價，經過第五輪競價，一位盧姓女子竟點擊加價1869次，直接從3832萬元加價到2.2522億元（約3219萬美元），競買到房產後也未在規定時間內交納剩餘價款。順德區法院16日判決，盧女罰款10萬元（1.4萬美元）、司法拘留15日，其所交納的保證金750萬元（約107萬美元）不予退還。

澎湃新聞報導，佛山裕隆紙品公司民間借貸發生糾紛，法院查封了裕隆紙品公司名下房產，估價5416.4萬元（約774萬美元），並在11月26日，在淘寶網司法拍賣平台以3792萬元為起拍價對上述房產進行公開拍賣，共有14人報名競拍。其中，盧某於第六輪競價中點擊加價1869次，直接從第五輪競價的3832萬元加價到2.2522億元，較評估價5416.4萬元高出1.71億元（約2444萬美元），競買到上述房產，但盧某在規定時間內未交納剩餘價款。

法院認為，競買風險、競價規則、支付拍賣款期限等事宜，在司法拍賣網頁均通過拍賣公告進行了明確提示。盧某沒有真實購買意願而明顯惡意加價，在競拍成交後拒不支付拍賣餘款，其行為嚴重干擾了司法拍賣秩序，對法院正常處置被執行人財產造成妨礙，情節嚴重。決定對盧某罰款10萬元、司法拘留15日。上述房產重新拍賣，盧某不得參加競買，盧某交納的保證金750萬元不予退還。