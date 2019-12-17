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有緣還是太倒楣？天貓退瑕疵鞋 京東下單又買到同雙

2019-12-17 17:12世界日報 中國新聞組／上海17日電

來源：YouTube

是太巧還是太倒楣?山東的謝先生投訴，他在「雙11」於天貓購買了一雙鞋子，因有瑕疵退貨。後來在京東商城購買同款鞋子，居然收到一模一樣的瑕疵品，他質疑京東商城二次銷售瑕疵鞋。對此，京東商城回應，已協助消費者退貨退款。361度品牌倉庫負責人則表示，謝先生退貨的協子未發現有瑕疵，故繼續按良品入庫，沒想到又接到謝先生的京東訂單又剛好發貨了這雙鞋，鞋子沒問題。

澎湃新聞報導，謝先生「雙11」期間在天貓平台「平果月光運動專營店」購買了一雙品牌「361度」的滑板鞋，「下單的是黑色，但商家發貨的是白色，而且白色鞋子有裂痕，鞋面有灰塵，有試穿過的痕跡」，於是將商品退貨。

11月19日，謝先生又在京東商城「361度名邦拼購專賣店」下單了同款白色鞋子。收到包裹一看，「這雙白色鞋子也存在裂痕，且裂痕位置、大小與之前在天貓平台退貨的那雙一模一樣」。謝先生聯繫京東商城店鋪反映，「但商舖以不承認來自其它平台的材料證據為由，不承認這雙鞋是二次銷售」。

謝先生還反映，在索要發票時，京東商城的客服提醒他，如果要繼續等待開發票，就會錯過退貨的最後期限，對此，謝先生認為：「這是故意設置障礙來阻礙消費者維權。」

對此，京東商城公關解釋，客服確實提及退貨期限，但屬於好意提醒，「如果等待商家寄出發票可能會超過七天無理由退貨周期，影響退貨，並不是故意設置障礙。」

361度品牌倉庫負責人表示，謝先生第一次在天貓平台購買，曾向客服反映鞋子有汙漬點並退貨。但倉庫收到鞋子檢查後，並未發現顧客反饋的汙漬點，故繼續按良品入庫，「不巧的是，這個顧客京東訂單再次派發給我們倉庫，因為顏色尺碼相同，剛好發貨的也是這雙鞋。」該負責人稱，在收貨後都會進行檢查，會按照良品和不良品入庫，若鞋子存在瑕疵是不會上架銷售的。

對於謝先生的遭遇，網友們表示，「一個店家兩個平台，見慣不怪」、「這真不怪京東，只能怪專營店！京東相當於萬達廣場，361就是裡面的店面」，也有網友認為太神奇了，「真是緣分吶」、「注定這雙鞋就是你的」。

也太巧! 男子在天貓上買鞋後認為有瑕疵退貨，又在京東買到同一雙鞋 取材自IT之家
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也太巧! 男子在天貓上買鞋後認為有瑕疵退貨，又在京東買到同一雙鞋 取材自IT之家
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