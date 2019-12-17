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太平公主首任駙馬薛紹墓被發現 唐貴族墓葬神龍模式

2019-12-17 11:42聯合報 記者戴瑞芬／即時報導

唐太平公主駙馬薛紹墓近日在陝西被發現。陝西省考古研究院今（17）日舉行發佈會，公開考古新發現唐代貴族墓葬的「神龍模式」。

考古人員在陝西西鹹新區空港新城發現了這座擁有四座天井的高等級唐代墓葬。證實主人是唐太平公主一生最愛，卻被誣告謀反被武則天「杖一百，餓死於獄」的駙馬薛紹。出土墓誌證實，墓主是唐太平公主第一任駙馬薛紹，下葬于神龍二年（706年）正月。

薛紹是李世民與長孫皇后之女——城陽公主的兒子，出身皇室貴族，同時也是太平公主第一任丈夫。薛紹身份特殊——他是唐代嫡親公主之子，也是嫡親公主的駙馬，又因捲入政治鬥爭而身亡，具有典型的時代特徵和代表性意義。

特別的是，座帶有四個天井和前後磚券墓室的大型唐代墓葬，前室以及墓道內的壁龕中發現陶俑、陶馬等陪葬品。屬於唐代貴族墓葬的「神龍模式」。

澎湃新聞報導， 墓道北壁繪門樓圖，僅可見紅色直楞窗痕跡。四個天井形制相同，第二天井保存最為完整，上口南北長1.3、東西寬1.1米。過洞形制均為拱頂土洞，在第二、三、四過洞底部東西兩壁各開一壁龕，龕內共出土各類陶俑、陶動物一百餘件。前甬道南口砌築磚封門，破壞嚴重，僅存底部三層砌磚。前甬道內建石門，已被破壞，構件散置於甬道和前室內。

據當地村民回憶，若干年前地面封土仍頗具規模。斜坡墓道坡度陡峻，東西兩壁原繪有壁畫，現僅存白灰地仗，可觀察到墨線繪製的人物形象。

唐太平公主駙馬薛紹墓的石刻。取自中青網
唐太平公主駙馬薛紹墓的石刻。取自中青網
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考古壁畫皇室

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