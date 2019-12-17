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北京外來人口 連續3年負成長

2019-12-17 01:50聯合報 記者蔡敏姿／綜合報導

北京天安門廣場前人潮湧進。 中新網
北京天安門廣場前人潮湧進。 中新網
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北京人口藍皮書．北京人口發展研究報告（2019）」發布，分析北京市人口發展的現狀和趨勢，報告顯示，北京外來人口、常住人口雙雙下降。

北京日報報導，該藍皮書採北京市統計局、民政局等政府相關部門和權威調查機構發布的數據資料。2015年以來，北京市外來人口規模不斷下降，2015年達822.6萬人，2016年為807.5萬人，2017年為794.3萬人，2018年為764.6萬人，2016年、2017年和2018年較上一年分別下降1.84%、1.63%和3.74%，連續三年呈現負增長。

隨著外來人口規模縮減，北京市常住人口規模呈現兩連降，2017年、2018年北京市常住人口規模總量分別為2170.7萬人、2154.2萬人，比上一年分別下降0.10%和0.76%。藍皮書預計「北京市常住人口規模2020年控制在2,300萬人以內」的目標能夠實現。

2018年北京市總人口撫養比達27.7%，相比2010年增長6.81個百分點。由於2016年以來出生人口開始下降，老年人口規模快速上升是總撫養比持續走高的主要原因。如何積極應對人口老齡化問題，通過制定科學的公共服務政策對人口結構進行調節，是北京市現在和未來需要長期面對的問題。

北京老年人口

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