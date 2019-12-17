廣東陽江／豬腸碌 陽江美食之首

用河粉直接炒料，做成炒豬腸碌粉。 特派員王玉燕／攝影 分享 facebook

陽江美食之首：豬腸碌。 特派員王玉燕／攝影 分享 facebook 陽江美食之首「豬腸碌」，是陽江招牌特色佳餚，著名傳統小吃；因外形呈圓條形，貌似豬腸，因此取名豬腸碌。

豬腸碌的由來，相傳從前食物短缺，缺少肉類，陽江先人想出個辦法，用粉皮裹著炒粉皮，外型做成豬腸狀，並刻意取名豬腸碌。「碌」當地話是「條」的意思，素菜葷名，以肉名彌補吃不到肉的遺憾。在物質貧乏年代，帶有自娛自樂意味。豬腸碌流傳下來，也體現了陽江人樂觀精神。

豬腸碌看似粉卷，但味道不同，香嫩中帶清爽。豬腸碌的做法，陽江人認為，只有陽江粉才能做出道地味，故建議使用陽江粉。將五花肉、洋蔥、泡發蝦乾、芹菜、切小粒，蒜頭剁碎，芽菜洗凈，雞蛋煎後切細絲。開火熱鍋後，把豬肉粒和蝦炒香，炒至表面微黃後，加入洋蔥、芹菜、蔥白和蒜，一起大火炒香，芽菜需單獨炒勻。河粉中加入調味料，放入蛋皮絲炒勻，最後加入芝麻和蔥花炒勻即完成。把炒好餡料放在粉皮上，用手把粉皮捲起成圓條。

炒粉需要耐心慢炒，才能把所有食材的味道充分融合。捲的時候，炒好的河粉一定要放涼些才能捲。也可不必捲，用河粉直接炒料，做成炒豬腸碌粉。

除傳統做法，餐廳也加入新食材，例如叉燒、牛腩、火腿、紅蘿蔔等等。吃的時候可整條吃，也可以切成小段，沾上特殊辣醬；或淋上牛腩汁，撒些白芝麻與蔥花，味道更足。