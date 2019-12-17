廣東陽江／陽江風箏 南派風箏發源地

陽江風箏館，著重嶺南文化特色。 特派員王玉燕／攝影 分享 facebook 風箏在中國的起源，可追溯到2000多年前春秋戰國時期；在風箏文化積澱之中，形成了廣東靈芝風箏、北京沙燕風箏、天津軟翅風箏、山東長串風箏、南通六角板鷂五大流派，而靈芝風箏是「中國風箏之鄉」陽江最具代表性的風箏。

中國風箏有「南鷂北鳶」之稱，陽江風箏是「南鷂」中最具代表性的。陽江也是南派風箏的發源地，與「北派」山東濰坊風箏比翼雙飛。陽江風箏擁有1400多年歷史，是廣東地區傳統手工藝品之一。陽江背山面海，曠野遼闊，到處都是天然的放飛場。每逢農曆重陽節，秋高氣爽，放風箏便成了民間最興盛的活動。1993年，陽江市確定每年重陽節為風箏節；而陽江各地一年四季，都有風箏放飛和表演活動。

陽江風箏最具代表性的「靈芝風箏」 特派員王玉燕／攝影 分享 facebook 陽江風箏製作技藝精湛，外觀上風箏造型美觀、形神兼備，將本土題材融入風箏製作，如擁有發聲功能的靈芝風箏，全大陸獨樹一幟。

靈芝風箏取材於「白蛇傳」白娘子為救許仙盜取靈芝草故事。風箏呈橢圓形，上部是片片白雲配以白娘子盜仙草畫面，中間是一株靈芝草，旁配有綠葉，下部則是一隻頭頂白雲、口含靈芝草撒蹄疾奔的小梅花鹿，頂端架設一張藤弓，迎風發出嗡嗡聲響，是大陸唯一不帶尾巴的板子類風箏。1990年在第七屆國際風箏大會上，被評為「世界十絕風箏」之一。

在色彩上，陽江風箏色澤鮮艷、繪製精美，體現嶺南特徵。在放飛技巧上，陽江風箏可依風向風力調節，使用的篾條及糊裱料十分講究，能在各種環境中放飛，充滿動感。

陽江風箏是省級非物質文化遺產。要深入了解陽江風箏的「前世今生」，陽江風箏館是必去之處。風箏館建於2003年，收藏展示陽江諸多具代表性的風箏，讓遊客欣賞風箏文化風采。去年，風箏館以嶺南文化特色重新設計裝修；重新開館後，館藏現有由省級風箏傳承人製作的50多種風箏。

風箏館負責人表示，重新開放的風箏館，是以陽江歷史為主題來設計，能讓陽江市民感受到陽江風箏的發展歷程；對年輕人和風箏製作愛好者來說，會有新的體會。風箏館的目標，是培養風箏愛好者，把陽江風箏製作技術一代一代傳承下去。