廣東陽江／海陵島 東方夏威夷

十里銀灘，風光毓秀。 特派員王玉燕／攝影 分享 facebook 陽江市在廣東省西南沿海，是大陸著名的旅遊濱海城市；在它西南的海陵島，是廣東第四大海島，享有「東方夏威夷」美譽。「中國國家地理」曾評選出大陸最美的十大海島，海陵島由大陸6500多個海島中脫穎而出，成為十大最美之一；也是集游泳、度假、吃海鮮於一體的綜合型濱海旅遊區。

海陵島以陽光、沙灘、海水完美結合，被評為中國最美十大海島之一。 特派員王玉燕／攝影 分享 facebook 海陵舊名螺洲，因其地形像一隻橫著的海螺殼，又名螺島。隨著地理變化，海陵漸漸從海上浮起來，變成名副其實的「海中丘陵」，故稱海陵。它地處南亞熱帶，年平均氣溫攝氏22.3度，年晴天310天，冬無嚴寒，夏無酷暑，四季如春，海水浴時間長達8個月。

著名景點「十里銀灘」，在海陵島南面，是海陵島最大的海灘，沙質潔凈均勻，水質清澈透明，與石角灘接合成螺線型，海岸線長達16.5公里，已載入金氏世界紀錄。銀白色的沙灘，沒有任何汙染，風光毓秀，腹地平坦廣闊，海上設施齊備，有沙灘車、水上快艇、碰碰車、駱駝沙灘遊、鐳射射擊、情侶車、升空傘、沙灘騎馬、沙灘排球、海上水球等，讓遊客玩得盡興。

大角灣位於海陵島閘坡鎮東南方，是海陵島知名度最高的景點。三面群峰拱護，面向浩瀚南海，兩邊大角山與望寮嶺拱衛，灣內風和浪軟，峰頂時有雲霧繚繞，景觀層次豐富。美麗的大角灣灘長2.45公里，海灣似巨大的牛角，海水湛藍，沙質潔淨。

海陵島西南端的馬尾島，三面環海，島上林蔭遍布，有巨石列布海灘，形狀奇特。水質清澈、沙質柔細，有「海水大浴缸」之稱。值得一提的是「馬尾夕照」，這裡是海島的最西角，是遊客觀日落的最佳地點。