廣東陽江／南宋沈船南海一號

廣東海上絲綢之路博物館 特派員王玉燕／攝影 分享 facebook 800多年前南宋初期，一艘木質貨船經海上絲綢之路向外運送瓷器，駛過廣東陽江南海海域時，意外沉船。1987年8月，廣州救撈局與英國海上探險和救撈公司，在廣東珠江口以西、距海陵島30浬水下約25公尺處，發現了這艘木質沈船。2007年12月，運用沈箱將古沈船整艘由水下撈起，安置於陽江海陵島「廣東海上絲綢之路博物館」（海絲館）內的水晶宮。大陸水下考古事業創始人俞偉超，將古船命名為「南海一號」。

考古現場出水的珍貴文物 特派員王玉燕／攝影 分享 facebook

「南海一號」是迄今為止，世界上發現的海上沉船中年代最早、船體最大、保存最完整的遠洋貿易商船，為復原海上絲綢之路的歷史，提供難得的實物資料。古船共出水18萬餘件文物精品，對研究中國乃至整個東亞、東南亞的古代造船史、陶瓷史、航運史、貿易史等，有著重要意義。而整體打撈古沉船，無論在世界考古界還是在打撈界，都屬首創。

海絲館內部，如同船的龍骨。 特派員王玉燕／攝影 分享 facebook

「南海一號」被發現之初，船身覆蓋了近2公尺的淤泥，船長30.4公尺，寬9.8公尺，高3.5公尺（不包括桅杆），甲板已腐爛，船身其他部分尚保存完好。2007年5月17日，大陸有史以來最大的海洋考古項目—打撈「南海一號」，正式展開作業。

「南海一號」在水中的重量為2800噸，水面重量達4800噸；為吊起這艘價值連城的古沉船，特別打造「亞洲第一吊」的4000噸全回轉起重船「華天龍」號。此外，還設計製造一個重達530噸的「南海一號」考古打撈沉箱。12月28日，「南海一號」完成整體打撈，住進專為它建造的海上絲綢之路博物館「水晶宮」。

金虯龍紋環 特派員王玉燕／攝影 分享 facebook

海絲館位於海陵島的十里銀灘，由5個不規則的大小橢圓體建築連環相扣組成，建築特色鮮明，緊扣海洋文化主題。館內有八大展廳，主要展出「南海一號」發現的文物。遊客走進主館二樓，透過水晶宮大面玻璃視窗，可俯瞰置於底下的「南海一號」，親眼目睹考古學家在船艙裡進行考古的過程，感受古代海上絲綢之路燦爛歷史。

191.87克的「金雙重頂鏈犀角形牌飾項鏈」 特派員王玉燕／攝影 分享 facebook

宋代是中國瓷器鼎盛時代，出現定、鈞、官、哥、汝五大名窯。「南海一號」出水的數千件完整瓷器，匯集德化窯、磁灶窯、景德鎮、龍泉窯等宋代著名窯口的陶瓷精品，品種超過30種，包括珍貴少見的「景德鎮宋青白釉葉脈紋碟」；還有許多具異域風格的瓷器，例如棱角分明，具阿拉伯風情的「青白釉印牡丹紋六棱執壺」，與喇叭口大瓷碗等，以及具有區分貨主標記功能的「陶瓷器墨書」。

「南海一號」發現銅錢上萬枚，其中年代最老的是漢代的五銖錢，最晚的是宋高宗主政期的紹興元寶。為何船上有來自不同時期的錢幣，時間跨越北宋末期和南宋初期，竟然還有漢初的錢幣，是沈船未解謎團之一。

金器是「南海一號」最「氣派」的文物，有金手鐲、金項鏈、金戒指等黃金首飾，包括191.87克的「金雙重頂鏈犀角形牌飾項鏈」、「鉗鐲」、「金虯龍紋環」，特點是粗大，可以推測佩戴這些飾品的人，身材高大，財力雄厚。