藉違建大火驅趕「低端人口」 北京外來人口3年連降

清理低端見效 京外來人口連減3年 路透社 分享 facebook 北京市政府在2017年底藉一場大火強力驅趕外來「低端人口」，人口規模控制成果斐然。官方14日發布「北京人口藍皮書．北京人口發展研究報告（2019）」顯示，自2016年起，北京市常住外來人口規模已連續三年負成長；常住人口呈現二連降。

中央社引述北京日報報導，這份藍皮書由北京市委黨校北京人口與社會發展研究中心和社會科學文獻出版社共同發布。藍皮書指出，2015年以來，北京市常住外來人口規模不斷下降，2015年為822.6萬人，2016年為807.5萬人、2017年為794.3萬人，2018年為764.6萬人。2016年、2017年和2018年較上一年分別下降1.84%、1.63%和3.74%，呈現三連降態勢。

至於北京市常住人口規模呈現二連降。2017年、2018年北京市常住人口規模總量分別為2170.7萬人、2154.2萬人，比上一年分別下降0.1%和0.76%。

據報導，藍皮書說，整體看來，北京市在控制人口規模、促進人口與資源環境相協調方面「取得了較好的效果」，能夠完成「北京市常住人口規模2020年控制在2300萬人以內」的目標。

2017年11月18日，北京市南郊大興區一處公寓傍晚發生火災，造成19死、8傷。由於事發的公寓屬違建，官方隨後下令排查全市安全風險，並以斷水、斷電等強制手段驅趕外來「低端人口」，引發爭議。

然而「低端人口」議題迄今仍持續發酵。北京市長陳吉寧今年3月在人大北京團開放活動上談到「三線兩控」管理辦法。所謂「三線」是人口紅線、生態控制線和城市開發邊界。

陳吉寧當時的談話暗示，北京市將繼續執行驅趕「低端人口」的政策。