穗深城際鐵路開通 深圳機場往廣州東站僅需76分鐘

穗深城際通車 深機場76分鐘到廣州東 中國新聞社 分享 facebook 連接廣州、東莞、深圳三市的穗深城際鐵路15日正式開通運營。開通初期，鐵路部門安排37趟動車組往返廣州和深圳之間。據悉，由深圳機場前往廣州東站，全程僅需76分鐘。穗深城際鐵路的開通，也象徵打造珠江東岸「一小時經濟生活圈」。

中新社報導，穗深城際鐵路為珠三角城際快速軌道交通的主幹線路之一，正線全長73.996公里，共設15個客運站，設計時速140公里/小時，北起新塘南站、南至深圳機場站，在新塘南站經既有廣深城際鐵路接入廣州東站。

據報導，穗深城際鐵路和已開通的莞惠、廣佛肇城際鐵路一樣，都是公交化運營，不按座位售票，市民不用對號入座，可以隨時買票隨時出行。

東莞市是穗深城際鐵路設站最多的城市，該市境內設有中堂、望牛墩、東莞西等10個車站。其中東莞西站是穗深和莞惠兩條城際鐵路樞紐站，跟地鐵一樣可以實現站內無縫換乘，大大方便了旅客出行。因此，東莞將成為粵港澳大灣區「一小時經濟生活圈」重要的軌道交通樞紐。

另據香港文匯報報導，15日實際搭乘C6714次列車，由深圳機場前往廣州東站，全程76分鐘。目前，由深圳機場到廣州東站的票價為81元人民幣（約12美元）。

廣九客運段廣深動車隊副隊長文華介紹，穗深城際採用的是CRH6A型動車組，共8個車廂，每趟車最多可載客1400多人。