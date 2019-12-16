「打開房女兒趴著不動」 河北推潔淨煤取暖頻傳奪命

政府推廣環保「潔淨煤」取暖 河北多人中毒身亡 中國之聲 分享 facebook 河北近來傳出多起民眾使用當地政府推廣的環保「潔淨煤」取暖，導致一氧化碳中毒身亡或受傷。河北省發改委對此稱，河北省委、省政府高度重視，迅速部署進一步全面排查整改，相關「潔淨煤」及爐具品質合格，將全面推進加裝一氧化碳報警器。

中國之聲報導，10月下旬，家住河北省唐山市開平區窪裡鎮的葉姓民眾在村委會的統一安排下，購買了幾袋冬季供暖所需的「潔淨煤」，每噸600元人民幣（約86美元）。

10月30日晚上，葉姓民眾使用「潔淨煤」給13歲的女兒取暖。第二天早上打開女兒的房間時，發現女兒已經不省人事，「到她那屋後開燈一看，孩子趴在炕上都不動了。」經搶救無效隔日身亡，死亡證明書上載明的死因是一氧化碳中毒。

葉姓民眾痛失至親的遭遇並非個案，進入冬季以來，河北省承德市和唐山市的多個村莊，有多位村民因一氧化碳中毒死亡，還有數十人因一氧化碳中毒住院治療。

河北省發改委日前回應稱，經檢查排查，相關「潔淨煤」及爐具品質合格。對發現的爐具與土炕連接、爐具安裝在臥室、通風設施安裝不符合安全要求等問題，會立即整改落實，並全面推進加裝一氧化碳報警器。

河北省發改委宣稱，在目前天然氣源和電力不足情況下，使用「潔淨煤」比使用普通散煤取暖，熱量更高、排放也少。