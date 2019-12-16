「拖累了兒子很愧疚」 于歡母49歲白髮出獄

“刺死辱母者”于歡母親出獄 紅星新聞 分享 facebook 2016年4月，因不堪母親蘇銀霞受辱，當時22歲的于歡將水果刀刺死討債人，聊城中院2017年2月以故意傷害罪判處于歡無期徒刑，山東省高院2017年6月二審認定于歡為防衛過當，改判有期徒刑五年。而因涉嫌經濟犯罪被刑的銀霞日前頂著白髮刑滿出獄，談到兒子為自己入獄，心懷愧疚，直說「我拖累了兒子」。

紅星新聞報導，蘇銀霞表示，自己是是家裡最先出獄的，兒子、女兒、丈夫都還在監獄服刑，想盡快把家裡的路子舖好，把原來的工廠恢復過來，把之前欠的債務盡快還清，「這都是我應該付出的，讓兒子出來之後，能有個家的感覺。」

蘇銀霞說，出獄後也和兒子通了電話。兒子在監獄也待了幾年了，很擔心他，等到規定的探視日，我會去探視他，「希望兒子也能早日出獄，一家團聚。」

據報導，被問到于歡得知母親出獄後說了些什麼，蘇銀霞說，兒子勸她把身體養好，還說他在監獄裡表現很好。

至於如何看待于歡當年「刺死辱母者」的行為，蘇銀霞表示，如果不是因為自己，兒子也不會殺人、坐牢，「是我拖累了兒子，我心懷愧疚。兒子這麼好的青春年華，卻在監獄裡度過，看著兒子受罪，於心不忍。」

蘇銀霞也提到，今年已經49歲了，在監獄待了幾年後，頭髮都全白了，不知道今後一家人的日子怎麼過，心理壓力特別大。