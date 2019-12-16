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全校18對…四川航空職校4對雙胞胎同班 老師頭疼

2019-12-16 16:52世界日報 中國新聞組／北京16日電

川航空職校招18對雙胞胎新生 取材自紅星新聞
川航空職校招18對雙胞胎新生 取材自紅星新聞
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一個班有一對雙胞胎不出奇，但一個班上有四對雙胞胎就很少見了。四川成都天府新區航空旅遊職業學院全校有18對雙胞胎，如果同時穿上制服、梳上一樣髮型，連老師都眼花撩亂，分不清楚誰是誰。

紅星新聞報導，該學院是一所專門培養航空旅遊人才的高職學院，院長劉存緒介紹，今年秋招，共有18對雙胞胎入學，都是「00後」，分別來自四川各地。在這18對雙胞胎裡，有男生8對，女生9對，龍鳳胎1對，其中4對都在一個班上。由於長得太像，一入學就成為眾所矚目的焦點。

班上有四對雙胞胎，班主任也很頭疼，「不僅我會認錯，任課老師也會點錯名，分不清誰是姊姊，誰是妹妹，甚至在點名時也經常張冠李戴。」班主任唐老師說，為了便於區分，他們在安排學生座位時，有意將他們分開。如此一來，老師上課時也少了一些麻煩。

來自四川內江的楊雨荷和楊雨慈姊妹，不僅同班還同寢室，宿捨裡住了六個人，宿管阿姨第一次查寢時反反覆覆都只看到五個人，「我就說嘛，怎麼眨眼間這個女孩就從門口跑到陽台去了，原來是兩個人啊」。為了讓同學不喊錯，妹妹楊雨慈還專門剪了劉海。

「我是哥哥帥小飛，他是弟弟帥小雙。」從入學開始，自我介紹成為雙胞胎兄弟帥小飛和帥小雙每天說得最多的話。另一對雙胞胎的哥哥楊家偉吐槽說：「長得太像了，弟弟楊家興經常會拿我手機人臉識別解鎖上網買東西，我都一笑置之。」

目前，學校正在培訓這18對雙胞胎學生，頭頂書本、口含竹筷練習微笑和空乘禮儀，他們將在期末參加學院組織的跨年晚會方隊。

川航空職校招18對雙胞胎新生 取材自紅星新聞
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雙胞胎跨年晚會北京

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