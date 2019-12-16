「未來我養你」河南95後女孩自備房子、BMW求婚男友

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現代講求男女平等，求婚不再一定是男性的責任。河南鄭州一位「95後」女孩小靜，日前身穿婚紗，手捧鮮花，帶著房本和BMW車鑰匙，向相戀一年的男友小柯求婚，霸氣說道：「未來我養你。」現場浪漫至極，引起網友熱議。

綜合媒體報導，當天是小靜與小柯交往一周年的日子，從事設計業的小靜平時就喜歡浪漫，由於家長也很同意他們兩在一起，所以她特別選在這一天給男友製造一個驚喜。

兩人約在當初相識的文化展館相見，小靜說，一年前他主動過來搭訕，發現我們是老鄉，所以就相互加了聯系方式，後來便開始交往。小靜稱，雙方都見過家長了，相比來說物質只是基礎，愛情是更重要的。誰來準備房子和車子，那都是無關緊要的。

當天小靜身穿一襲白色婚紗，拿著放有房本及車鑰匙的花束，情深地向小柯告白：「我們在一起一周年了，希望未來的日子還有你跟我一起走，這個是我準備的，裡面有車子還有房本，你願意娶我嗎？」

面對被求婚，小柯激動地一把抱住小靜，大聲回答「我願意」，他還說「以後的日子，我們會一起努力，過上更好的生活」。

不少網友看得非常羨慕，有網友笑說，「我也想娶你，嫁給我吧」、「有人拿著房本和鑰匙跟你求婚，不用你去求別人」、「我缺的是房和車麼？我缺的是女朋友啊」。

小靜事後坦承，房子和車子是家裡資助的。有網友批評，「這女的財產又不是自己努力得到的，靠家裡的就不要秀出來了」、「當你真的到了房子、車子並不是那麼重要的時候，你才會知道感情可貴」、「房本、行車證上誰的名字才是最重要的」。