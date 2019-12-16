為一張北京車牌 黑市喊價70萬假結婚過戶

北京「外埠車進京限行」新規11月上路後，北京車牌更加一照難求，在最嚴限行令下，外地車一年只可辦理12次進京，因此「京牌」黑市猖狂，喊價人民幣16萬（約新台幣70萬）假結婚可換京牌過戶。

在北京，要開車上下班是奢侈的美夢，「外埠車進京限行」新規11月上路後，外地車每年最多只能辦理12次進京通行證，每次有效期為7天。換句話說，有車但不是「京牌」，在北京每年最多只能開上84天。靠車通勤的上班族只能望車興嘆。

北京外地車以河北、天津牌照居多，據北市交通委統計，目前，外埠客車占比高達10%，平均每週申請進京證逾91萬張，日均辦證數突破13萬張。

也因此，「京牌」交易火熱。車牌仲介要架行情勢「租牌人民幣2萬一年」、「過戶人民幣15萬零風險」。

所謂「過戶」就是假結婚再辦理車牌過戶，辦完就離，人牌兩清。車牌買賣仲介表示，有的人名下車牌多，用不了，有的人離開北京了要賣掉。利用假結婚換車牌，買家十多天就能拿到北京車牌。