2019北京人口藍皮書：外來人口連3年負成長

「北京人口藍皮書⋅北京人口發展研究報告（2019）」今（16）日發布，分析北京市人口發展的現狀和趨勢，報告顯示，北京外來人口、常住人口呈現雙雙下降。

北京日報報導，該藍皮書採北京市統計局、民政局等政府相關部門和權威調查機構發布的數據資料。2015年以來，北京市外來人口規模不斷下降，2015年達822.6萬人，2016年為807.5萬人，2017年為794.3萬人，2018年為764.6萬人，2016年、2017年和2018年較上一年分別下降1.84%、1.63%和3.74%，連續三年呈現負增長。

隨著外來人口規模縮減，北京市常住人口規模呈現兩連降，2017年、2018年北京市常住人口規模總量分別為2170.7萬人、2154.2萬人，比上一年分別下降0.10%和0.76%。藍皮書預計「北京市常住人口規模2020年控制在2,300萬人以內」的目標能夠實現。