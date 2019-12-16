首個高山高鐵今首發 上午看大熊貓下午看金絲猴

穿越川、滇、黔三省，全球首條高山高鐵成貴高鐵今日開通，首發列車上午10點53分抵達貴陽北，在「貴客川雲來，我唱山歌還」陣陣山歌聲中，成都與貴陽最快不到3小時可達。上午在成都看大熊貓，下午還來得及趕到貴州看黔金絲猴。

成貴高鐵最與眾不同的是條高山高鐵，穿越海拔260公尺的四川盆地到海拔2400公尺的雲貴高原，最大海拔落差達2000公尺。

其中，全線最大坡道位於雲南境內威信站至威信舊城間，為連續30‰下坡道，全長12餘公里。30‰下坡意味每行進1000公尺，就要抬升30公尺，相當於10層高樓。運行技術挑戰高鐵的最大限度。

值得一提的是，成貴高鐵穿越了川滇黔三省數個風景名勝區，一路飽覽老君山、三蘇祠、樂山大佛、蜀南竹海、織金洞、黃果樹瀑布等旅遊美景；也是一趟探險旅程，會穿過最大溶洞、19座高瓦斯隧道、還將跨過岷江、金沙江、西溪河峽谷、鴨池河，連續行走在最大跨度鋼桁連續梁橋、世界最大跨度的公鐵兩用鋼箱拱橋、首座鋼管混凝土轉體拱橋、世界最大跨徑中承式鋼混結合提籃拱橋上。

也因為隧道多，特別是宜賓到貴陽段，短的幾十公尺，長的十幾公里，以250公里的時速，穿行短則幾秒、快要好幾分鐘，剛進隧道又出隧道然後又進隧道，光線明明滅滅更是一大考驗。