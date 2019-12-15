雲南昆明對日抗戰史 探詢文武遺跡

在雲南昆明的對日抗戰史上，有一文一武的兩所學校非常著名，如今也是國家級的海峽兩岸交流基地，其中「文」指的是西南聯合大學，「武」指的是雲南陸軍講武堂。

西南聯大培養出了楊振寧、丁肇中等一大批傑出的科學家、教育家；雲南陸軍講武堂，則培養出庾恩暘、魯道源等人。

西南聯大博物館

不少慕名到西南聯大的台灣參訪者中，幾乎都是因為讀了「未央歌」，對這所學校和歷史背景產生了情感，「未央歌」1950年代在台出版後，風靡了整個台灣校園，之後半個世紀來，一直被奉為是青年必讀的經典之作；連著名歌手黃舒駿，也於1988年創作同名歌曲「未央歌」，傳唱海峽兩岸。

「未央歌」是鹿橋的代表作，鹿橋本名吳訥孫，曾就讀於西南聯大，他以抗戰時期的西南聯大為背景，描寫年輕學生的生活和理想的故事。

西南聯大是對日抗戰爆發後，由北京大學、清華大學、南開大學，先在湖南長沙組成長沙臨時大學，後因遭到日機轟炸，才遷到雲南昆明，1938年4月改名為國立西南聯合大學。

西南聯大前後雖然只存在8年11個月，但保存了抗戰時期的重要學術科研力量，培養了一大批優秀人才。

1946年8月，三校復員北返後，西南聯大師範學院留在昆明聯大舊址，獨立設置，定名國立昆明師範學院，1984年改稱為雲南師範大學。

陸軍講武堂

從2017年起，雲南陸軍講武堂，每天會有四場，穿著護國時期軍裝的人，表演巡邏、上下哨，途中會高喊「堅韌刻苦、練兵習武、百年軍校、革命熔爐」16字的行進口號。

雲南陸軍講武堂是近代史上一所著名的軍事院校，開辦於1909年，原是清朝編練的新式陸軍，與北洋陸軍講武堂（天津）和東北講武堂（奉天）並稱三大講武堂。

辛亥革命後，雲南都督蔡鍔下令將雲南陸軍講武堂，改為雲南陸軍講武學校，以雲南講武堂師生為主組成滇軍，在護國、護法戰爭中戰績輝煌。

雲南陸軍講武堂出身的滇軍將領中，隨國民黨撤退到台灣的將領，以魯道源中將最有名，他是抗戰勁旅五十八軍軍長，率部參加過反攻南昌、長沙會戰、收復常德等500餘次大小戰役，還擔任過對日抗戰勝利南昌受降官。

此外，知名藝人庾澄慶的伯公庾恩暘，在雲南陸軍講武堂輩份極高，曾擔任過教練官，早年留學日本陸軍士官學校，是同盟會成員；辛亥革命時是雲南重九（九月初九）起義發起人之一。