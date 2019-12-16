陸減貧人口 今年估逾千萬

大陸國務院扶貧辦主任劉永富15日表示，預計2019年中國大陸減貧人口將超1000萬。截至今年底，95%以上的貧困人口可以脫貧，90%以上的貧困縣可以摘帽。

新華社報導，劉永富是在15日舉行的中國扶貧志願服務促進會一屆四次會員代表大會上作出上述表述的。

劉永富表示，目前雖然剩餘貧困人口不多，但深度貧困地區攻堅任務依然艱巨，這些地區有的「三保障」和飲水安全問題還沒有完全解決，有的基礎設施和產業發展基礎薄弱，有的內生動力不足等，在鞏固脫貧成果、防止返貧方面的任務還十分艱巨。

劉永富表示，明年是脫貧攻堅戰的收官之年，要確保脫貧攻堅任務如期全面完成，集中兵力打好深度貧困殲滅戰。下一步，要加快「三區三州」等深度貧困地區脫貧；建立防貧監測預警機制和穩定脫貧長效機制，鞏固脫貧成果防止返貧；深化東西部扶貧協作和定點扶貧，助力西部地區產業發展；組織開展脫貧攻堅「回頭看」工作，查遺補漏，及時發現和解決問題。同時，也要探索打贏脫貧攻堅戰以後，如何解決相對貧困的問題。

劉永富表示，要將資源和項目向深度貧困地區匯聚，聚焦特殊困難群體，因戶因人設計實施攻堅項目，精準發力，有的放矢。要聚合社會資源，讓社會扶貧人人皆願為、人人皆可為。

中國扶貧志願服務促進會2020年要緊貼扶貧工作實際精準發力，完成約30萬例建檔立卡白內障患者救治，力爭救治2萬名貧困中重度強直性脊柱炎患者等。