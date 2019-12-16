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兩岸海上客運票務平台啟用

2019-12-16 02:14聯合報 大陸新聞中心╱綜合報導

中國大陸自主研發的首艘具備自主航行功能的「筋斗雲0號」貨船，昨天在珠海東澳島首航...
中國大陸自主研發的首艘具備自主航行功能的「筋斗雲0號」貨船，昨天在珠海東澳島首航。 中新社
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福建省交通運輸廳14日披露，在兩岸實現全面「三通」11周年之際，台灣海峽兩岸海上客運票務平台15日正式啟用，實現10條兩岸海上客運航線24小時、一站式票務服務，方便兩岸民眾往來。

中新社報導，旅客通過福建省交通運輸廳網站「台灣海峽兩岸海上客運票務平台」，即可對10條兩岸海上客運航線的往返航班時間、票價、餘票等信息，進行一站式查詢，並支持在線訂購票、支付、退票等全流程服務。

這10條航線包括：福建沿海至金門、馬祖海上客運航線，即福州琅岐至馬祖福澳、福州黃岐至馬祖白沙，廈門五通、泉州石井至金門水頭4條航線。福建、浙江至台灣本島海上客運航線，即廈門至基隆、台中、高雄，平潭至台北、台中，以及浙江台州大麥嶼至基隆6條航線。

該平台還同時推出手機購票服務，旅客掃描二維碼，即可通過手機購票界面進行購票。目前，閩台已開通運營4條「小三通」客運班輪航線、5條直航台灣本島的客滾航線、2條貨滾航線、12條集裝箱班輪航線、31條不定期散雜貨運輸航線。

目前，福建實現與台灣所有港口海上直接通航的全覆蓋，已成海峽兩岸海上運輸航線最多、航班最密、往來人次最多、兩岸往來最頻繁、最便捷的海上主要通道。

據統計，2008年12月15日兩岸實現全面「三通」以來，福建共完成對台直航港口吞吐量2.25億噸，集裝箱吞吐量830.95萬標箱，約占兩岸吞吐量的三分之一；閩台海上航線運送旅客2028.54萬人次，占兩岸海上客運量的99%以上。

航線福建

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