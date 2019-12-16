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廣州白雲機場 年旅客量破7000萬

2019-12-16 02:14聯合報 大陸新聞中心╱綜合報導

每3年一次「千萬級」跨越廣州白雲國際機場14日迎來今年第7000萬名旅客，標...
每3年一次「千萬級」跨越廣州白雲國際機場14日迎來今年第7000萬名旅客，標誌著該機場成功晉升全球「七千萬級旅客出行俱樂部」。 中新社
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廣州白雲國際機場14日迎來今年第7000萬名旅客，標誌著該機場成功晉升全球「七千萬級旅客出行俱樂部」。當日9時32分，乘坐中國南方航空公司CZ3537航班前往上海的張先生，幸運地成為該機場本年度第7000萬名旅客。

中新社報導，廣州白雲國際機場股份有限公司黨委書記、董事長邱嘉臣表示：「這是白雲機場發展史上又一座里程碑。白雲機場將以爭創世界一流樞紐機場為目標，立足『平安、綠色、智慧、人文』四型機場建設，攜手各航空公司、駐場單位，為實現廣東民航高質量發展、推動粵港澳大灣區建設作出更大的貢獻。」

近年來，白雲國際機場加速世界級航空樞紐建設進程，硬件設施不斷完善，特別是以T2航站樓、GTC綜合交通中心投入使用為標誌的二期擴建七大工程及配套完工，使白雲機場地空資源得到全面釋放。

數據顯示，自2004年轉場至新址以來，白雲國際機場運送旅客累計超7億人次、貨郵吞吐量超1800萬噸，日均起降航班由2004年的500餘架次增至目前的近1400架次。此次年旅客吞吐量突破7000萬人次，是白雲國際機場自2004年轉場至今的第六次千萬級跨越—2004年轉場當年突破2000萬人次，2007年突破3000萬人次，2010年突破4000萬人次，2013年突破5000萬人次，2017年突破6500萬人次，2019年實現了7000萬人次的新突破，十五年來平均每三年就實現一次「千萬級」的跨越。

據廣東機場集團建設「世界一流機場集團」的戰略規劃，到2025年，白雲國際機場國際航空樞紐打造成型，屆時旅客吞吐量達到1億人次、貨郵吞吐量達到350萬噸，力爭同步進入全球前5位；國際和地區通航點爭取達到140個，國際和地區旅客占比爭取達到35%以上。

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